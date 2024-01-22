Медведев о том, что его не считают главным фаворитом Australian Open: «Я знаю, чего стою. Знаю, насколько хорошо могу играть и доказал это на US Open»
Даниил Медведев считает себя одним из фаворитов Australian Open.
– Когда речь идет о фаворитах, всегда говорят о Новаке. В этом году еще рассматриваются Карлос и Янник. У вас нет ощущения, что вы немного выпали из поля зрения?
– Я так не думаю. Думаю, в прошлом году нам точно удалось немного оторваться от других ребят, особенно по очкам. Если говорить только про турниры «Большого шлема», далеко пройти может каждый. Приятно находиться в этой группе, потому что сейчас все они играют в потрясающий теннис.
Я знаю, чего стою. Знаю, насколько хорошо могу играть и доказал это на US Open – прежде всего самому себе. Там я обыграл тяжелых для себя соперников в плане стиля игры.
Я готов. Надеюсь, что смогу показать это на корте. Мы можем вечно рассуждать о том, кто фаворит, кто лучше готов. Но нужно просто выиграть.
У Медведева уникальный прием – он стоит в семи метрах за задней линией. В чем плюсы и минусы?
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Ноле 1.9
Карлос 3.3
Синнер 5
Даниил не впечатляет на турнире. Вообще.
Если это не один из фаворитов ....
Удачи Медведу!
Вспомни как он чокернул с Карлосом на ЮСО