Медведев о том, что его не считают главным фаворитом Australian Open: «Я знаю, чего стою. Знаю, насколько хорошо могу играть и доказал это на US Open»

Даниил Медведев считает себя одним из фаворитов Australian Open.

– Когда речь идет о фаворитах, всегда говорят о Новаке. В этом году еще рассматриваются Карлос и Янник. У вас нет ощущения, что вы немного выпали из поля зрения?

– Я так не думаю. Думаю, в прошлом году нам точно удалось немного оторваться от других ребят, особенно по очкам. Если говорить только про турниры «Большого шлема», далеко пройти может каждый. Приятно находиться в этой группе, потому что сейчас все они играют в потрясающий теннис.

Я знаю, чего стою. Знаю, насколько хорошо могу играть и доказал это на US Open – прежде всего самому себе. Там я обыграл тяжелых для себя соперников в плане стиля игры.

Я готов. Надеюсь, что смогу показать это на корте. Мы можем вечно рассуждать о том, кто фаворит, кто лучше готов. Но нужно просто выиграть.

У Медведева уникальный прием – он стоит в семи метрах за задней линией. В чем плюсы и минусы?

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