Медведев о том, что его не считают главным фаворитом Australian Open: «Я знаю, чего стою. Знаю, насколько хорошо могу играть и доказал это на US Open»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев считает себя одним из фаворитов Australian Open.

– Когда речь идет о фаворитах, всегда говорят о Новаке. В этом году еще рассматриваются Карлос и Янник. У вас нет ощущения, что вы немного выпали из поля зрения?

– Я так не думаю. Думаю, в прошлом году нам точно удалось немного оторваться от других ребят, особенно по очкам. Если говорить только про турниры «Большого шлема», далеко пройти может каждый. Приятно находиться в этой группе, потому что сейчас все они играют в потрясающий теннис.

Я знаю, чего стою. Знаю, насколько хорошо могу играть и доказал это на US Open – прежде всего самому себе. Там я обыграл тяжелых для себя соперников в плане стиля игры.

Я готов. Надеюсь, что смогу показать это на корте. Мы можем вечно рассуждать о том, кто фаворит, кто лучше готов. Но нужно просто выиграть.

У Медведева уникальный прием – он стоит в семи метрах за задней линией. В чем плюсы и минусы?

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22 комментария
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Ответ AFP1
1 Синнер 2 Новак, 3 Карась и т.д так мне это видится по шансам у наших шансов ну совсем немного пройти эти жернова не в обиду Андрею и Даниилу
Ставить Синнера выше Новака на АО 🤣🤣🤣
Ноле 1.9
Карлос 3.3
Синнер 5
+16
-1
+15
Даня, вперед✊✊✊
+16
-5
+11
Ответ Hardy
его по праву не считают фаворитом здесь
И это - прекрасно!
+11
-1
+10
его по праву не считают фаворитом здесь
+13
-5
+8
Сто раз было на турнирах - игрок по ходу еле ковыряет, лупит по заборам, а потом набирает и титул берет.
+7
0
+7
Забавно читать предположения людей, которые просто испытывают неприязнь к Даниилу. Иначе, какими нужно быть кретинами неразбирающимися в теннисе, чтобы его не считать одни из главных фаворитов. Треш-люди. Убедить себя, что игрок находящийся на третей позиции в мире, выигрывающий больше матчей чем Алькарас, не претендент на трофи. Треш.
+11
-5
+6
Ответ S.Graf
Чёйта не считают фаворитом? У всех буков Даня 3-4 Если это не один из фаворитов .... Удачи Медведу!
У буков он был 3-4 до турнира... Но спустя неделю и 4 пройденых кругов... Как бы от поляка не отлетел.
Даниил не впечатляет на турнире. Вообще.
+4
0
+4
Ответ Rinat Gazimzyanov
Трудно будет выиграть.Если вполуфинал побадёт. то там его ждёт Синнер,Алькатрас и Джокович.Один из сильнейших по именах чполуфиналы.
Синнер и Новак в другой части сетки, с ними только если в финале. Алькараса Дане обыграть вполне по силам.
+7
-4
+3
Чёйта не считают фаворитом? У всех буков Даня 3-4
Если это не один из фаворитов ....
Удачи Медведу!
+9
-7
+2
Медведев самый интересный и непредсказуемый участник четверть финалов. Самый медийный. Журналисты и специалисты обожают
+6
-4
+2
Трудно будет выиграть.Если вполуфинал побадёт. то там его ждёт Синнер,Алькатрас и Джокович.Один из сильнейших по именах чполуфиналы.
+2
-1
+1
Мало уже верится в этот оптимизм после серии поражений от Синнера. Конечно он не главный фаворит и даже не второй по списку (второй это Синнер).
+3
-2
+1
Ответ Basta777
Мало уже верится в этот оптимизм после серии поражений от Синнера. Конечно он не главный фаворит и даже не второй по списку (второй это Синнер).
1 Синнер 2 Новак, 3 Карась и т.д так мне это видится по шансам у наших шансов ну совсем немного пройти эти жернова не в обиду Андрею и Даниилу
+4
-3
+1
Ответ S.Graf
Чёйта не считают фаворитом? У всех буков Даня 3-4 Если это не один из фаворитов .... Удачи Медведу!
Вот и будет он в полуфинале, максимум -)) и то Хрукач опасен,это не Боржес и не финн
+1
0
+1
Ответ Basta777
Синнер уже пару раз у Джокера выиграть успел за последнее время. И три раза подряд у Даниила. Про Карася что уж говорить - не знаю что там должно случиться с Синнером чтобы он при его нынешнем настолько прокачанном скилле ему проиграл. Ну разве что совсем неудачный день или травма.
У Синнера нет побед над топами на шлемах
Вспомни как он чокернул с Карлосом на ЮСО
0
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0
Ответ zzzeeerrrooo
Ставить Синнера выше Новака на АО 🤣🤣🤣 Ноле 1.9 Карлос 3.3 Синнер 5
Синнер уже пару раз у Джокера выиграть успел за последнее время. И три раза подряд у Даниила. Про Карася что уж говорить - не знаю что там должно случиться с Синнером чтобы он при его нынешнем настолько прокачанном скилле ему проиграл. Ну разве что совсем неудачный день или травма.
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медведь - красавец, респект ему безусловно. но ЮС - самый шаровой БШ, за последние лет 20, куча одношлемников только его и брали.
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Даниил ,не обращай внимание на мнения злопыхателей , а делай так , как ты и сказал -побеждай всех , а цену своему мастерству ты знаешь и болельщики твои так же !
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Синнера переоценивают!
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Игра с Алзимом была совершенно комическая. С каждым геймом прибивался - отличный спарринг вышел. С португальцем уже чуть прибился.
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давай Данила, докажи что можешь выиграть
+4
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