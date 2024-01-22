Хуркач о том, что изменилось с его первого четвертьфинала на ТБШ: «Улучшились мои подача, прием, знания о теннисе и о себе и физическая форма»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач высказался об 1/4 финала с Даниилом Медведевым на Australian Open.

Счет в личных встречах 3:2 в пользу поляка.

– Даниил потрясающе играет на протяжении многих лет. Он был первым в мире, выиграл «Большой шлем». Впереди классный матч. Я выложусь по максимуму, он тоже. Будет интересная встреча.

Он уже много раз доходил здесь до четвертьфинала, был в финале. Он очень непростой соперник.

– Как вы изменились как игрок, с тех пор как в прошлый раз дошли до четвертьфинала «Шлема» на «Уимблдоне»-2021?

– Мне кажется, что сильно. С тех пор я сыграл столько матчей. На самом деле, я давно не был в четвертьфиналах «Шлемов». Но я провел столько матчей, накопил большой опыт, несколько лет играя в туре против лучших в мире.

По-моему, улучшилась моя подача. Мой прием, знания о теннисе и о себе и физическая форма тоже.

– Если говорить о знаниях о себе, чему вы научились за это время?

– В плане психологии я научился контролировать себя на корте, быть готовым к каждому розыгрышу. Мне кажется, у меня это лучше получается. Я научился, когда что-то складывается не в мою пользу, просто принимать это и двигаться дальше.

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