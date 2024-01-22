Хуркач второй раз вышел в четвертьфинал ТБШ и сыграет с Медведевым
Девятая ракетка мира Хуберт Хуркач на Australian Open обыграл Артура Казо (7:6(6), 7:6(3), 6:4) и вышел в четвертьфинал.
Поляк впервые в карьере вошел в восьмерку лучших в Мельбурне. На турнирах «Большого шлема» вообще он сделал это второй раз – первый был на «Уимблдоне»-2021.
Теперь Хуркач сыграет с Даниилом Медведевым.
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Тогда он это сделал, пройдя даньку в 1/8.
Теперь может выйти во второй карьерный полуфинал опять же обыграв его.