Хуркач второй раз вышел в четвертьфинал ТБШ и сыграет с Медведевым

Теги Australian Open ATP Хуберт Хуркач Артур Казо Теннис

Девятая ракетка мира Хуберт Хуркач на Australian Open обыграл Артура Казо (7:6(6), 7:6(3), 6:4) и вышел в четвертьфинал.

Поляк впервые в карьере вошел в восьмерку лучших в Мельбурне. На турнирах «Большого шлема» вообще он сделал это второй раз – первый был на «Уимблдоне»-2021.

Теперь Хуркач сыграет с Даниилом Медведевым.

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8 комментариев
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На Уимблдоне тогда кстати Медведева обыграл в 1/8 в пяти сетах. В двухдневном матче.
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Ответ Йенс Мустерманн
На турнирах «Большого шлема» вообще он сделал это второй раз – первый был на «Уимблдоне»-2021. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Тогда он это сделал, пройдя даньку в 1/8. Теперь может выйти во второй карьерный полуфинал опять же обыграв его.
Как в первый карьерный полуфинал? Тогда он обыграл же Федерера в 1/4 финале (третий сет - баранка)
+4
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На турнирах «Большого шлема» вообще он сделал это второй раз – первый был на «Уимблдоне»-2021.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Тогда он это сделал, пройдя даньку в 1/8.
Теперь может выйти во второй карьерный полуфинал опять же обыграв его.
+10
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Смотрю тут Хуркач уже у некоторых в фаворите. Чем то напоминает разговоры перед матчем с карасем на юс опен)
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+1
Ответ Phantom3000
Смотрю тут Хуркач уже у некоторых в фаворите. Чем то напоминает разговоры перед матчем с карасем на юс опен)
Хуркач – один из самых неприятных соперников для Дани: два последних матча Медведев ему проиграл. По физике даже немного кажется, что Хуби сейчас получше выглядит. Даня должен будет подавать, как монстр, чтобы его пройти. Не удивлюсь, если будет пять сетов, но если Даня будет сыпать двойными, то, наверное, можно будет попрощаться с Мельбурном до следующего года.
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