Хуркач второй раз вышел в четвертьфинал ТБШ и сыграет с Медведевым

Девятая ракетка мира Хуберт Хуркач на Australian Open обыграл Артура Казо (7:6(6), 7:6(3), 6:4) и вышел в четвертьфинал.

Поляк впервые в карьере вошел в восьмерку лучших в Мельбурне. На турнирах «Большого шлема» вообще он сделал это второй раз – первый был на «Уимблдоне»-2021.

Теперь Хуркач сыграет с Даниилом Медведевым.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open