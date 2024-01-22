Азаренко о сувенире из Австралии для сына: «Особо стараюсь не заниматься подарками, мы больше вместе путешествуем. Мне кажется, это более ценно»

Виктория Азаренко ответила, какой сувенир привезет сыну из Австралии.

Сегодня она уступил Даяне Ястремской в четвертом круге Australian Open.

– Как будут проходить ваши ближайшие дни?

– Пару дней просто надо передохнуть, и опять же работа.

– Что вы обычно привозите Лео из Австралии?

– Наверное, полотенце ему привезу, он любит их собирать. Особо стараюсь не заниматься подарками, мы больше вместе путешествуем. Мне кажется, это более ценно, чем покупать какие-то игрушки и все остальное.

– А Лео на лошадь уже сажали?

– Он катался, раньше меня начал кататься. Он пока не большой любитель этого, но ему тоже интересно, – приводит слова Азаренко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Азаренко о новом увлечении: «С мая начала кататься на лошади. Даже не могу сказать, что это хобби – это любовь»