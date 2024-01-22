Азаренко о сувенире из Австралии для сына: «Особо стараюсь не заниматься подарками, мы больше вместе путешествуем. Мне кажется, это более ценно»

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко Теннис

Виктория Азаренко ответила, какой сувенир привезет сыну из Австралии.

Сегодня она уступил Даяне Ястремской в четвертом круге Australian Open.

– Как будут проходить ваши ближайшие дни?

– Пару дней просто надо передохнуть, и опять же работа.

– Что вы обычно привозите Лео из Австралии?

– Наверное, полотенце ему привезу, он любит их собирать. Особо стараюсь не заниматься подарками, мы больше вместе путешествуем. Мне кажется, это более ценно, чем покупать какие-то игрушки и все остальное.

– А Лео на лошадь уже сажали?

– Он катался, раньше меня начал кататься. Он пока не большой любитель этого, но ему тоже интересно, – приводит слова Азаренко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Азаренко о новом увлечении: «С мая начала кататься на лошади. Даже не могу сказать, что это хобби – это любовь»

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