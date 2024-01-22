Азаренко о том, что не смогла раскрыть свою игру в матче с Ястремской: «Досадно, что это произошло в четвертом круге»

Виктория Азаренко отреагировала на поражение в четвертом круге Australian Open.

Она уступила Даяне Ястремской 6:7(6), 4:6.

– Не лучший день для меня в плане игры. Я просто не смогла ее раскрыть. У меня было много возможностей, но я ими не воспользовалась. Да, день меня немного разочаровал.

– Говоря о том, что вы не смогли раскрыть свою игру, как вы думаете, в чем заключался пробел? В каких аспектах она не дотягивала?

– У меня такое ощущение, что я не успевала вовремя бить по мячу. И процент первых подач был очень низким. Я пыталась как-то войти игру, набраться энергии, но сегодня не получилось.

Так что да, очень обидно, что не получилось реализовать некоторые возможности, но такое случается. Досадно, что это произошло в четвертом круге, но мне обязательно нужно разобраться и понять, в чем нужно прибавить. Все предельно просто.

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