Азаренко о том, что не смогла раскрыть свою игру в матче с Ястремской: «Досадно, что это произошло в четвертом круге»

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко Даяна Ястремская Теннис

Виктория Азаренко отреагировала на поражение в четвертом круге Australian Open.

Она уступила Даяне Ястремской 6:7(6), 4:6.

– Не лучший день для меня в плане игры. Я просто не смогла ее раскрыть. У меня было много возможностей, но я ими не воспользовалась. Да, день меня немного разочаровал.

– Говоря о том, что вы не смогли раскрыть свою игру, как вы думаете, в чем заключался пробел? В каких аспектах она не дотягивала?

– У меня такое ощущение, что я не успевала вовремя бить по мячу. И процент первых подач был очень низким. Я пыталась как-то войти игру, набраться энергии, но сегодня не получилось.

Так что да, очень обидно, что не получилось реализовать некоторые возможности, но такое случается. Досадно, что это произошло в четвертом круге, но мне обязательно нужно разобраться и понять, в чем нужно прибавить. Все предельно просто.

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7 комментариев
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Украинка была просто сильнее, очень талантливая девочка
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+6
Ответ dedpihto59
Жаль проиграла нерукопожатной!
не жаль
+7
-1
+6
Наверное думала как мамка, а выключила ли я утюг, чем кормить Лео на обед, а если ему достанется плохая жена?)
+6
-3
+3
Досадно, что это произошло в четвертом круге..._________А если бы это произошло во втором или третьем круге, то было бы не досадно?))
+3
0
+3
Местеролон рулит. Хорошо, когда такие средства в обычных аптеках и без рецепта.
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
Ответ Ан Кот
Комментарий удален модератором
оказывается слово "мамуля" на спортсе считается оскорбительным- какие культурные сотрудники здесь, блин))
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