Азаренко о том, что не смогла раскрыть свою игру в матче с Ястремской: «Досадно, что это произошло в четвертом круге»
Виктория Азаренко отреагировала на поражение в четвертом круге Australian Open.
Она уступила Даяне Ястремской 6:7(6), 4:6.
– Не лучший день для меня в плане игры. Я просто не смогла ее раскрыть. У меня было много возможностей, но я ими не воспользовалась. Да, день меня немного разочаровал.
– Говоря о том, что вы не смогли раскрыть свою игру, как вы думаете, в чем заключался пробел? В каких аспектах она не дотягивала?
– У меня такое ощущение, что я не успевала вовремя бить по мячу. И процент первых подач был очень низким. Я пыталась как-то войти игру, набраться энергии, но сегодня не получилось.
Так что да, очень обидно, что не получилось реализовать некоторые возможности, но такое случается. Досадно, что это произошло в четвертом круге, но мне обязательно нужно разобраться и понять, в чем нужно прибавить. Все предельно просто.
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