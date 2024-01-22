Азаренко о поражении от Ястремской: «Наверное, у каждого бывают такие дни, когда пытаешься что-то сделать, но все мимо и мимо»

Виктория Азаренко прокомментировала поражение в четвертом круге Australian Open.

Она уступила Даяне Ястремской 6:7(6), 4:6.

– Вика, что сегодня пошло не так?

– Было очень много необъяснимых взлетов и падений. Необъяснимых, потому что я не смогла понять, что делала на корте. Было очень много шансов перевернуть игру, выиграть первый сет. Я расстроилась, что не смогла использовать эти возможности. Но, наверное, у каждого бывают такие дни, когда пытаешься что-то сделать, но все мимо и мимо. Сегодня было больше мимо, чем в корт.

– Вы анализируете подобные поражения или стараетесь их быстрее забыть?

– Конечно, анализировать нужно. Нужно учиться на тех моментах, которые были не очень хорошими, понять, что нужно сделать, чтобы предотвратить их в следующий раз. Обязательно будет анализ, просто не сейчас, а через день-два. Все-таки старт сезона у меня неплохой, были хорошие сложные матчи, хорошие победы. Нужно прибавлять, сезон долгий, посмотрим, что будет.

– Много молодых девчонок, которые заявляют о себе на этом турнире. Можете сравнить со своим поколением, как изменился теннис условно за десятилетие?

– Физически очень изменился, все стали больше заниматься физикой. Появилось много молодых девочек, которые показывают взрывную мощь, но не очень много мысли. Поэтому, когда все летит и попадает, очень сложно против таких игроков. Есть моменты, где можешь переломить такую игру, но сегодня у меня этого не получилось. Есть очень много интересных молодых девочек с разным стилем игры, но больше доминирует силовой теннис. И нестабильности все-таки много, – передает слова Азаренко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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