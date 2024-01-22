Калинская о том, что выглядит спокойной после первого в карьере выхода в четвертьфинал ТБШ: «Не могу больше нервничать»

Анна Калинская прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open.

Россиянка обыграла Жасмин Паолини (6:4, 6:2) и впервые вышла в 1/4 на турнире «Большого шлема». Ранее она не проходила дальше второго круга.

«Потрясающе. Было потрясающе пройти два круга на «Большом шлеме», но провести так много матчей на таком прекрасном турнире – это нечто особенное.

Я улучшила игру – это ключевое для того, чтобы одерживать победы. И я борюсь, сохраняю положительный настрой.

Может быть, я не показываю нервы. Но вообще первые три круга получились такими тяжелыми, что я больше не могу нервничать (смеется). Я уже привыкла».

Также Калинская ответила на вопрос, поверила бы она несколько недель назад, что выйдет в четвертьфинал. Такой же вопрос ей задавали после третьего круга.

«Я бы поверила. Я верю в себя».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open