Калинская о том, что выглядит спокойной после первого в карьере выхода в четвертьфинал ТБШ: «Не могу больше нервничать»

Теги Australian Open WTA Анна Калинская Жасмин Паолини Теннис

Анна Калинская прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open.

Россиянка обыграла Жасмин Паолини (6:4, 6:2) и впервые вышла в 1/4 на турнире «Большого шлема». Ранее она не проходила дальше второго круга.

«Потрясающе. Было потрясающе пройти два круга на «Большом шлеме», но провести так много матчей на таком прекрасном турнире – это нечто особенное.

Я улучшила игру – это ключевое для того, чтобы одерживать победы. И я борюсь, сохраняю положительный настрой.

Может быть, я не показываю нервы. Но вообще первые три круга получились такими тяжелыми, что я больше не могу нервничать (смеется). Я уже привыкла».

Также Калинская ответила на вопрос, поверила бы она несколько недель назад, что выйдет в четвертьфинал. Такой же вопрос ей задавали после третьего круга.

«Я бы поверила. Я верю в себя».

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6 комментариев
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Анюта царственная особа))) 😁😁😁
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Вовочка привел домой девочку.
— Мама, познакомься. Это моя невеста. Она не курит и не пьет.
— Правда, не куришь и не пьешь?
— Да, не могу больше…
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Красиво, спокойно, без нервов с улыбкой на лице. Браво!
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Браво Анна! С победой.
Мы с тобой, верим в твою победу в следующем круге.
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Стрессоустойчивость !
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