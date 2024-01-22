Медведев о словах Кириоса про его ужасную технику на юниорском уровне: «Рад, что с тех пор стал играть лучше»

Даниил Медведев прокомментировал слова Ника Кириоса про его игру в юниорах.

– Видел ли, что Ник Кириос вспоминал ваш матч по юниорам в Рохэмптоне и сказал про твою ужасную технику? Помнишь ли тот матч и свои ощущения?

– Помню тот матч. По-моему, в том году Ник выиграл Australian Open, и все знали, что он хорошо играет на траве – и он выиграл этот турнир. Помню, мне тогда очень нравилось играть на траве, и я думал, что вот мой шанс. Карен его еще обыграл за две недели до этого на «Ролан Гаррос».

Я был рад встретиться с таким сильным игроком – я на тот момент был не самым сильным юниором. Помню, у меня был то ли двойной брейк-пойнт, то ли 0:30, и это был мой единственный шанс в начале матча, потом после этого он легко меня обыграл. Я рад, что с тех пор стал играть лучше, – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.