Медведев о словах Кириоса про его ужасную технику на юниорском уровне: «Рад, что с тех пор стал играть лучше»

Теги Australian Open ATP Ник Кириос Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал слова Ника Кириоса про его игру в юниорах.

– Видел ли, что Ник Кириос вспоминал ваш матч по юниорам в Рохэмптоне и сказал про твою ужасную технику? Помнишь ли тот матч и свои ощущения?

– Помню тот матч. По-моему, в том году Ник выиграл Australian Open, и все знали, что он хорошо играет на траве – и он выиграл этот турнир. Помню, мне тогда очень нравилось играть на траве, и я думал, что вот мой шанс. Карен его еще обыграл за две недели до этого на «Ролан Гаррос».

Я был рад встретиться с таким сильным игроком – я на тот момент был не самым сильным юниором. Помню, у меня был то ли двойной брейк-пойнт, то ли 0:30, и это был мой единственный шанс в начале матча, потом после этого он легко меня обыграл. Я рад, что с тех пор стал играть лучше, – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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10 комментариев
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все досконально помнит,жесть))
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+19
Ответ Никита Михайлов
все досконально помнит,жесть))
На то он и элитный теннисист, что помнит свои матчи.
+16
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+14
Умница Даня, отлично ответил.
+10
-2
+8
Ответ Никита Михайлов
все досконально помнит,жесть))
Это отличительная черта спортсменов-гиков, коим является Медведев.
+6
0
+6
Мы не нашли Киргиза с шикарной техникой в сетке этого турнира. Наверное, плохо смотрели.
+8
-4
+4
Ответ Никита Михайлов
все досконально помнит,жесть))
Даня не такой и старый, и если Ник был топовым юниором, то такой матч не сложно помнить. Ладно бы его спросили про первый круг против непонятного игрока
+4
-1
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Даниил объективен и не щадит никого, прежде всего, себя.
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смотреть матчи Медведева с его техникой ударов - зрелище нк для слабонервных и уж точно не эстетов.
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Но техника-то лучше у Медведева не стала... Корявая вся
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Мужской ответ
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