Ястремская о том, что выиграла уже 7 матчей на Australian Open: «Я устала. Наверное, видно, что с трудом на ногах стою»

Теги Australian Open WTA Даяна Ястремская Теннис

Даяна Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open

Она обыграла Викторию Азаренко – 7:6(6), 6:4. В первом сете Азаренко дважды подавала на партию, а во втором – вела 3:0 и 40:30 на подаче соперницы.

«Мне нужно немного подышать – а то кажется, что сердце выскочит из груди.

Не знаю, что сказать про матч. По ходу я 25 раз представила, что проиграла. В первом сете я проигрывала, на тай-брейке – проигрывала, во втором – проигрывала. Мне все время казалось, что я бегу за поездом. Не знаю, как это объяснить.

Но я боец – и поэтому победила. К тому же поддержка зрителей помогла – она была потрясающей.

Я люблю играть агрессивно, но не люблю ошибаться. Сегодня я была уставшей, и, когда во втором сете проигрывала 0:3, тренер мне сказал: «Играй в два удара». И я такая: «Как мне это сделать? Вика хорошо бегает. Как мне играть в два удара?»

Но тут я начала играть так – бум-бум-бум. Не знаю, как объяснить (смеется). Я просто наслаждалась игрой.

И я видела, что команда во мне очень уверена. Я проигрывала, но смотрю на них – и они такие: «Камон!» Так что я тоже такая: «Камон! Вперед!»

Также Ястремская прокомментировала то, что в Мельбурне вышла в основную сетку из квалификации и выиграла уже семь матчей.

«Да, я устала. Наверное, видно, что я с трудом на ногах стою. Я притворяюсь, что не устала – но это не так.

Завтра, наверное, возьму выходной, даже не буду на корт выходить. Потому что потом четвертьфинал».

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9 комментариев
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Даяна молодец. Очень качественный теннис показывает наконец то.
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Ответ Инстаграм Любовь
Конечно, помимо игр ведь еще постельные утехи с допинговыми тренерами
Вот это выносливость! Не забывайте про горилку
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Да вообще хохлушки удивили. Не вспомню, когда столько украинок проходило на ТБШ так далеко
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Ответ Syndycate
Комментарий удален модератором
Забываешь тот факт что вообще-то её оправдали.
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ага ,даже не запыхалась
+3
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+2
Конечно, помимо игр ведь еще постельные утехи с допинговыми тренерами
+12
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+1
Комментарий удален модератором
Ответ Jefri AG
Забываешь тот факт что вообще-то её оправдали.
Комментарий удален модератором
Ответ Syndycate
Комментарий удален модератором
Как говорил Шерлок Холмс, жизнь несравненно причудливее, чем всё, что способно создать человеческое воображение) Думаю если бы она хотела соврать, то придумала бы какую-нибудь менее унизительную отмазку, из-за которой все над ней будут насмехаться.
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