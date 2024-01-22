Ястремская о том, что выиграла уже 7 матчей на Australian Open: «Я устала. Наверное, видно, что с трудом на ногах стою»

Даяна Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open

Она обыграла Викторию Азаренко – 7:6(6), 6:4. В первом сете Азаренко дважды подавала на партию, а во втором – вела 3:0 и 40:30 на подаче соперницы.

«Мне нужно немного подышать – а то кажется, что сердце выскочит из груди.

Не знаю, что сказать про матч. По ходу я 25 раз представила, что проиграла. В первом сете я проигрывала, на тай-брейке – проигрывала, во втором – проигрывала. Мне все время казалось, что я бегу за поездом. Не знаю, как это объяснить.

Но я боец – и поэтому победила. К тому же поддержка зрителей помогла – она была потрясающей.

Я люблю играть агрессивно, но не люблю ошибаться. Сегодня я была уставшей, и, когда во втором сете проигрывала 0:3, тренер мне сказал: «Играй в два удара». И я такая: «Как мне это сделать? Вика хорошо бегает. Как мне играть в два удара?»

Но тут я начала играть так – бум-бум-бум. Не знаю, как объяснить (смеется). Я просто наслаждалась игрой.

И я видела, что команда во мне очень уверена. Я проигрывала, но смотрю на них – и они такие: «Камон!» Так что я тоже такая: «Камон! Вперед!»

Также Ястремская прокомментировала то, что в Мельбурне вышла в основную сетку из квалификации и выиграла уже семь матчей.

«Да, я устала. Наверное, видно, что я с трудом на ногах стою. Я притворяюсь, что не устала – но это не так.

Завтра, наверное, возьму выходной, даже не буду на корт выходить. Потому что потом четвертьфинал».

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