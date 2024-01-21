Мирра Андреева о выводах после поражения на Australian Open: «Нужно ограждать себя от других мыслей, стараться думать только об игре»

Теги Australian Open WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева хочет повысить уровень концентрации во время матчей.

Она сделала такой вывод после поражения от Барборы Крейчиковой на Australian Open – 6:4, 3:6, 2:6.

– Чему научит тебя это поражение?

– В прошлом году я проиграла достаточно много матчей после выигранного первого сета. Это случилось на «Уимблдоне», в Пекине. Можно еще много примеров провести. В этот раз, когда я пошла на переход после первого сета, думала, что в этот раз я точно выиграю этот матч. Не будет такого, что я выиграла первый и проиграю два подряд.

Но думаю, вывод, который я сделаю, – ограждать себя от [других] мыслей, просто стараться думать только об игре. У меня это получается делать в определенные моменты, а иногда случаются перепады – то вверх, то вниз. Поэтому я буду стараться держать концентрацию и не давать [другим] мыслям входить в свою голову, не думать ни о чем, кроме игры.

– У тебя Доха и Дубай дальше, тебе всего 16 лет. Сколько турниров в год ты можешь играть сейчас и как вы с командой выстраиваете расписание?

– Сейчас мне 16, и турниры считаются от моего дня рождения до следующего. То есть в первом полугодии до моего дня рождения, который в конце апреля, у меня осталось шесть турниров. Я уже вычла эти два в Австралии. И в целом в этом году мне 16 лет – у меня было 16 турниров. Их вообще было 12, но четыре добавилось потому, что, если ты проходишь на ТБШ со своим рейтингом, это как четыре дополнительных турниров.

Я буду выбирать крупные турниры, чтобы была возможность поиграть и посмотреть, как я в принципе там сыграю. В следующем году у меня будет либо на два, либо на четыре турнира больше, не помню точно. Тогда, может, добавлю больше промежуточных турниров, чтобы держать себя все время в игровом тонусе. Но пока буду играть крупные турниры – тысячники, ТБШ, чтобы не упускать возможности, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Мирра Андреева проиграла в 1/8 Australian Open. Не хватило качества и агрессии 😞

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20 комментариев
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Ответ prada
Крейчикова по сравнению с Андреевой -- состоявшаяся теннисистка... Почему все рассчитывали на победу маленькой девочки... Ее время еще не пришло...
потому что в прошлом году она дважды её обыграла, в том числе на Уимблдоне
+17
-1
+16
Ответ prada
Крейчикова по сравнению с Андреевой -- состоявшаяся теннисистка... Почему все рассчитывали на победу маленькой девочки... Ее время еще не пришло...
Потому что,прошлые 2 игры Крейчикова проиграла этой маленькой девочке!
+6
-1
+5
учиться принимать выбивающие подачи
+4
0
+4
Ответ prada
когда-нибудь...
у некоторых и когда-нибудь не будет
+5
-2
+3
Ответ Rebelarti
Потому что,прошлые 2 игры Крейчикова проиграла этой маленькой девочке!
у Крейчикоаой был спад, что бывает у всех спортсменов...)))))
+3
0
+3
Крейчикова по сравнению с Андреевой -- состоявшаяся теннисистка... Почему все рассчитывали на победу маленькой девочки... Ее время еще не пришло...
+10
-7
+3
крейчиковой по-видимому наконец удалось заглушить свои материнские инстинкты в отношении подростка во время матчей с ней. ну хотя бы так. молодец штоле
+3
-1
+2
Ответ Syndycate
6 турниров, Доха, Дубай, 2 американских мастерса, Штутгарт скорее всего и Мадрид наверно.
могли бы ввести формулу, увеличивающую количество турниров-попыток в случае раннего вылета (если заботятся о том, чтобы молодой игрок не перенапрягся)
+2
0
+2
Ответ Anna Morgan
Все будет!
когда-нибудь...
+4
-3
+1
Все будет!
+3
-2
+1
Хорошо рассуждает.

Но жаль, что 250-ки играть не планирует, титул то не помешал бы)
+1
-1
0
6 турниров, Доха, Дубай, 2 американских мастерса, Штутгарт скорее всего и Мадрид наверно.
0
0
0
Ответ Slaven_Bilic
потому что в прошлом году она дважды её обыграла, в том числе на Уимблдоне
и что?????)))))
+1
-1
0
Если выживет, то через лет 5 станет топом.А пока, 15-летняя девочка взлетела выше крыши...Это ее потолок...Нельзя от нее требовать большего...Она не Хингис, и даже не Шарапова...
+3
-3
0
Ответ Hardy
могли бы ввести формулу, увеличивающую количество турниров-попыток в случае раннего вылета (если заботятся о том, чтобы молодой игрок не перенапрягся)
Чем меньше турниров, тем меньше вылетов, тем меньше расстройства и психов из-за этого, меньше чрезмерного внимания. Думаю это правильно, уж больно многие перегорали. Мирра кажется рассудительной и ее игра может лучше выдержать проверку временем, чем атакующая. Сейчас ей ни к чему выходить в 1/4 шлема, это даже к лучшему наверное с ее нынешней психикой.
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0
Ответ Doctor_Who
Чем меньше турниров, тем меньше вылетов, тем меньше расстройства и психов из-за этого, меньше чрезмерного внимания. Думаю это правильно, уж больно многие перегорали. Мирра кажется рассудительной и ее игра может лучше выдержать проверку временем, чем атакующая. Сейчас ей ни к чему выходить в 1/4 шлема, это даже к лучшему наверное с ее нынешней психикой.
думаешь количество турниров ограничили с заботой о психологическом, а не физическом здоровье?
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0
Ответ Doctor_Who
Чем меньше турниров, тем меньше вылетов, тем меньше расстройства и психов из-за этого, меньше чрезмерного внимания. Думаю это правильно, уж больно многие перегорали. Мирра кажется рассудительной и ее игра может лучше выдержать проверку временем, чем атакующая. Сейчас ей ни к чему выходить в 1/4 шлема, это даже к лучшему наверное с ее нынешней психикой.
Начнутся расстройства и психи, поработает с психологом, для спортсменов, находящихся в пике или чувствующие неуверенность, это нормально.
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