Мирра Андреева о выводах после поражения на Australian Open: «Нужно ограждать себя от других мыслей, стараться думать только об игре»

Мирра Андреева хочет повысить уровень концентрации во время матчей.

Она сделала такой вывод после поражения от Барборы Крейчиковой на Australian Open – 6:4, 3:6, 2:6.

– Чему научит тебя это поражение?

– В прошлом году я проиграла достаточно много матчей после выигранного первого сета. Это случилось на «Уимблдоне», в Пекине. Можно еще много примеров провести. В этот раз, когда я пошла на переход после первого сета, думала, что в этот раз я точно выиграю этот матч. Не будет такого, что я выиграла первый и проиграю два подряд.

Но думаю, вывод, который я сделаю, – ограждать себя от [других] мыслей, просто стараться думать только об игре. У меня это получается делать в определенные моменты, а иногда случаются перепады – то вверх, то вниз. Поэтому я буду стараться держать концентрацию и не давать [другим] мыслям входить в свою голову, не думать ни о чем, кроме игры.

– У тебя Доха и Дубай дальше, тебе всего 16 лет. Сколько турниров в год ты можешь играть сейчас и как вы с командой выстраиваете расписание?

– Сейчас мне 16, и турниры считаются от моего дня рождения до следующего. То есть в первом полугодии до моего дня рождения, который в конце апреля, у меня осталось шесть турниров. Я уже вычла эти два в Австралии. И в целом в этом году мне 16 лет – у меня было 16 турниров. Их вообще было 12, но четыре добавилось потому, что, если ты проходишь на ТБШ со своим рейтингом, это как четыре дополнительных турниров.

Я буду выбирать крупные турниры, чтобы была возможность поиграть и посмотреть, как я в принципе там сыграю. В следующем году у меня будет либо на два, либо на четыре турнира больше, не помню точно. Тогда, может, добавлю больше промежуточных турниров, чтобы держать себя все время в игровом тонусе. Но пока буду играть крупные турниры – тысячники, ТБШ, чтобы не упускать возможности, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Мирра Андреева проиграла в 1/8 Australian Open. Не хватило качества и агрессии 😞

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