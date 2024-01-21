16-летняя Мирра Андреева на Australian Open второй раз дошла до 1/8 финала ТБШ и дебютирует в топ-40

Теги рейтинги Australian Open WTA Барбора Крейчикова Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева проиграла Барборе Крейчиковой в четвертом круге Australian Open – 6:4, 3:6, 2:6.

На этой неделе 16-летняя Андреева дебютировала в основной сетке австралийского «Шлема». В прошлом году она дошла до финала юниорского турнира.

На Australian Open россиянка впервые обыграла соперницу из топ-10 (№6 Онс Жабер), ушла с 1:5 и матчбола против Диан Парри и второй раз вышла во вторую неделю ТБШ.

Теперь Андреева, занимающая 47-е место в рейтинге, поднимется в топ-40. В живом рейтинге она на 33-м месте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирре спасибо за турнир! В актив по любому👌 Большие победы придут, обязательно придут✌️
+27
-2
+25
Мирра молодец, отличный результат для её возраста. Пока банально не хватает физических сил на борьбу с сильными соперницами, но я уверен, это всё придёт!
+20
-3
+17
Будем болеть за ребенка и дальше....
Игра ее не оставляет равнодушными зрителей ... удачи в 2024 году на всех кортах планеты
+17
-2
+15
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
Гераньку?
+8
-2
+6
Мирра молодец, а вот наши звёзды на чиная с 14 ракетки мира и.т.д, вот это позор так на шлеме выступать)))
+8
-3
+5
Умница)
+5
-1
+4
Умница
+4
-1
+3
Норм, на больших мастерсах есть шанс попасть в посев
+3
0
+3
Отличный результат!
+2
0
+2
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
Ты главное телефон успей зарядить)
+3
-1
+2
Ответ KadyrovDog
фпвшку?
Фпвшки у обеих сторон есть, а с середины 2023 года у России преимущество и в этом виде оружия. Ланцетик?
+2
0
+2
Сегодня у андреевой шансов не было.
+2
-1
+1
Мирре повезло что Жабер была никакая, а то бы вылетела раньше.
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
А разговоров-то было :) ...
+1
-1
0
Ответ pavel 324
Сегодня у андреевой шансов не было.
Человек, ведущий по сетам 1-0 имеет все шансы выиграть матч.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий