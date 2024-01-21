16-летняя Мирра Андреева на Australian Open второй раз дошла до 1/8 финала ТБШ и дебютирует в топ-40

Мирра Андреева проиграла Барборе Крейчиковой в четвертом круге Australian Open – 6:4, 3:6, 2:6.

На этой неделе 16-летняя Андреева дебютировала в основной сетке австралийского «Шлема». В прошлом году она дошла до финала юниорского турнира.

На Australian Open россиянка впервые обыграла соперницу из топ-10 (№6 Онс Жабер), ушла с 1:5 и матчбола против Диан Парри и второй раз вышла во вторую неделю ТБШ.

Теперь Андреева, занимающая 47-е место в рейтинге, поднимется в топ-40. В живом рейтинге она на 33-м месте.

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