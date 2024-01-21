Мирра Андреева о поражении от Крейчиковой: «Казалось, я веду игру, но матч быстро от меня ускользнул»

Теги Australian Open WTA Барбора Крейчикова Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева прокомментировала поражение в четвертом круге Australian Open.

Она уступила Барборе Крейчиковой 6:4, 3:6, 2:6.

– Мирра, делала ли сегодня Крейчикова что-то по-другому в сравнении с матчами, которые ты у нее выиграла?

– Она 100% добавила больше укороченных. Прошлые два матча она старалась переигрывать меня на задней линии. Она играет широкими диагоналями, и в этом матче я почувствовала, что она добавила больше переводов по линии и больше укороченных. Когда я играла с ней в Пекине, она ходила иногда к сетке, чтобы завершать розыгрыш, но, мне кажется, не так часто, как сегодня.

Она хорошо играет пару, достаточно хорошо играет у сетки, это тоже дало ей преимущество. Старалась ее обводить у сетки, иногда получалось, иногда – нет. Но сегодня было очень сложно сфокусироваться на игре. Знаю, что многие игроки говорили об иных ощущениях, когда играешь на этом корте. По сравнению с другими кортами он другой. Тоже это заметила: может, свет, может, фон – сложновато было сконцентрироваться на мяче. Но кондиции для всех одинаковые, может, ей тоже было непросто, но она в этом плане сегодня оказалась сильнее, поэтому она и выиграла.

– Когда счет стал 2:4 во втором сете, ты не сдержала эмоции, выместила злость на ракетке. Что себе говорила в тот момент? Потому что этот момент как будто эмоционально стал поворотным.

– Я обычно нечасто проигрываю свою подачу, и, когда при 2:3 я ее еще раз проиграла, думала, как так получилось? Я вроде специально настраивалась на этот гейм, [старалась] направить все свое внимание на подачу, но не получилось выиграть. Когда счет стал 2:5, я была в некоем недоумении, потому что вроде бы лидировала в матче, [казалось], что веду игру.

И как-то этот момент быстро от меня ускользнул, поэтому было немного сложно вернуться обратно. Все эти мысли сразу начинают лезть в голову. Так сложилось, нужно просто это принять и двигаться дальше, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Мирра Андреева проиграла в 1/8 Australian Open. Не хватило качества и агрессии 😞

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10 комментариев
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Неужели ее тренерский штаб не предупредил о невыразительном, но очень опасном теннисе Крейчиковой. Настя Павлюченкова вела против нее в финале РГ, а в итоге проиграла.
+19
-1
+18
Мирра а разве можно в 16 лет каждую игру играть на максимуме, против взрослых соперников.... психофизические границы нельзя обмануть, ты все-же подросток
+17
-3
+14
Ответ Ivan Stasuk
Мирра а разве можно в 16 лет каждую игру играть на максимуме, против взрослых соперников.... психофизические границы нельзя обмануть, ты все-же подросток
Можно, спросите у Мартины Хингис, у Маши Шараповой(ей правда 17 было на том победном Уиме, но это очень близко)
+9
0
+9
Ответ mrs Bennet
Можно, спросите у Мартины Хингис, у Маши Шараповой(ей правда 17 было на том победном Уиме, но это очень близко)
Даже Маша в 16 лет на АО проиграла в третьем круге Мыскиной, а была опытнее, играла уже второй раз взрослый турнир. Но тогда было легче, не был так сильно развит интернет и никто не обсуждал каждый матч)
+7
-1
+6
В какой-то момент Крейчикова перестала форсировать события, начала планомерно готовить свои атаки, а в какие-то моменты даже стала отдавать инициативу Мирре. А Мирра на такое быстро ответа не нашла, не смогла перестроиться от эффективной обороны, в которой полностью переигрывала постоянно, и зачастую безрассудно, атакующую Крейчикову, к игре, в которой стало необходимо игру брать на себя. С опытом должна придти быстрая реакция на изменение тактики соперника.
+3
0
+3
Ответ Ivan Stasuk
Мартина в 2023 году со своим прекрасным техничном теннисном была бы хорошим середняком) Машу трогать не буду она наша амазонка....
))))
+2
0
+2
Ответ mrs Bennet
Неужели ее тренерский штаб не предупредил о невыразительном, но очень опасном теннисе Крейчиковой. Настя Павлюченкова вела против нее в финале РГ, а в итоге проиграла.
Вероятно, не предупредил
+1
0
+1
Ответ mrs Bennet
Неужели ее тренерский штаб не предупредил о невыразительном, но очень опасном теннисе Крейчиковой. Настя Павлюченкова вела против нее в финале РГ, а в итоге проиграла.
Совершенно не согласна с такой вашей характеристикой тенниса Барборы ("невыразительный"). Смотрите, к примеру, здесь на сайте любят Каролину Мухову (стоит, конечно, признать, более симпатичную внешне), но ведь у Крейчиковой игра не менее красивая и вариативная. Техника, впечатляющий арсенал - всё при ней.
0
0
0
Ответ mrs Bennet
Можно, спросите у Мартины Хингис, у Маши Шараповой(ей правда 17 было на том победном Уиме, но это очень близко)
Мартина в 2023 году со своим прекрасным техничном теннисном была бы хорошим середняком) Машу трогать не буду она наша амазонка....
+4
-4
0
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