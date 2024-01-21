Мирра Андреева о поражении от Крейчиковой: «Казалось, я веду игру, но матч быстро от меня ускользнул»

Мирра Андреева прокомментировала поражение в четвертом круге Australian Open.

Она уступила Барборе Крейчиковой 6:4, 3:6, 2:6.

– Мирра, делала ли сегодня Крейчикова что-то по-другому в сравнении с матчами, которые ты у нее выиграла?

– Она 100% добавила больше укороченных. Прошлые два матча она старалась переигрывать меня на задней линии. Она играет широкими диагоналями, и в этом матче я почувствовала, что она добавила больше переводов по линии и больше укороченных. Когда я играла с ней в Пекине, она ходила иногда к сетке, чтобы завершать розыгрыш, но, мне кажется, не так часто, как сегодня.

Она хорошо играет пару, достаточно хорошо играет у сетки, это тоже дало ей преимущество. Старалась ее обводить у сетки, иногда получалось, иногда – нет. Но сегодня было очень сложно сфокусироваться на игре. Знаю, что многие игроки говорили об иных ощущениях, когда играешь на этом корте. По сравнению с другими кортами он другой. Тоже это заметила: может, свет, может, фон – сложновато было сконцентрироваться на мяче. Но кондиции для всех одинаковые, может, ей тоже было непросто, но она в этом плане сегодня оказалась сильнее, поэтому она и выиграла.

– Когда счет стал 2:4 во втором сете, ты не сдержала эмоции, выместила злость на ракетке. Что себе говорила в тот момент? Потому что этот момент как будто эмоционально стал поворотным.

– Я обычно нечасто проигрываю свою подачу, и, когда при 2:3 я ее еще раз проиграла, думала, как так получилось? Я вроде специально настраивалась на этот гейм, [старалась] направить все свое внимание на подачу, но не получилось выиграть. Когда счет стал 2:5, я была в некоем недоумении, потому что вроде бы лидировала в матче, [казалось], что веду игру.

И как-то этот момент быстро от меня ускользнул, поэтому было немного сложно вернуться обратно. Все эти мысли сразу начинают лезть в голову. Так сложилось, нужно просто это принять и двигаться дальше, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Мирра Андреева проиграла в 1/8 Australian Open. Не хватило качества и агрессии 😞

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