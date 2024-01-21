Джокович о том, что его мотивировало в «легком матче» против Маннарино: «Тебе не нужна дополнительная мотивация, когда играешь на «Большом шлеме»

Новак Джокович рассказал, не было ли ему скучно, когда он вел 6:0, 6:0 у Адриана Маннарино в четвертом круге Australian Open. В третьем сете серб отдал французу три гейма.

– Вам не становится скучно, когда ведете 6:0, 6:0? Что может вас мотивировать? Может быть, какие-то рекорды или что-то в этом роде? Что может вас мотивировать в 36 лет?

– Да, есть несколько вещей. Конечно, победы на ТБШ, новые рекорды и возможность играть на топ-уровне – то, что всегда будет моей целью, это точно.

А еще любовь к теннису, я очень люблю соревноваться. Я влюблен в свое дело. Вкладываю много энергии и энтузиазма в недели тренировок, чтобы добиться той формы, которая позволит мне бороться с лучшими теннисистами мира.

Разлука с семьей ранит меня все больше и больше. Это то, с чем мне сейчас тяжелее всего. Так что да, я стараюсь найти баланс, чтобы выстроить свое расписание и календарь наилучшим для себя образом.

Думаю, я заслужил право выбирать, какие турниры хочу сыграть. Конечно, «Большие шлемы» – главные из них, это основа всего и приоритет в моем расписании.

Я испытываю острые чувства, когда отыгрываю или реализовываю брейк-пойнты. Я стараюсь не воспринимать эти моменты как должное, потому что не знаю, как долго еще буду играть. Это зависит от разных вещей.

Но я все еще здесь и наслаждаюсь жизнью. Осталось еще несколько дней, часть турнира уже позади. «Большой шлем» – это «Большой шлем». Тебе не нужна дополнительная мотивация, когда участвуешь в главном в плане истории турнире.

Истерика на Australian Open: Джокович громил «Божественного лысого» 6:0, 6:0 – а тот только смеялся