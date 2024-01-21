Джокович о разгроме Маннарино: «Очень хотел проиграть гейм в третьем сете – потому что на стадионе уже накопилось напряжение»

Новак Джокович прокомментировал разгром Адриана Маннарино.

В четвертом круге Australian Open серб победил 6:0, 6:0, 6:3.

«Первые два сета были одними из лучших за долгое время. И я очень хотел проиграть гейм в третьем сете – потому что на стадионе уже накопилось напряжение. Нужно было его снять, что сосредоточиться на том, что мне нужно делать, чтобы довести матч до победы.

Я играл здорово – от первого до последнего очка. Адриан – очень необычный игрок, с ним всегда тяжело. Он очень хорошо использует углы, у него один из самых плоских и стабильных бэкхендов в туре. Матчи с ним – всегда кошки-мышки.

Так что мне нужно было выдерживать длинные размены и гонять его по корту – что я и делал. Нужно было хорошо подавать – и я это делал. В целом отличное выступление.

Последние дни проходят отлично – и в плане здоровья, и в плане тенниса. Я очень доволен».

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