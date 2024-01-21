Джокович о разгроме Маннарино: «Очень хотел проиграть гейм в третьем сете – потому что на стадионе уже накопилось напряжение»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Адриан Маннарино Теннис

Новак Джокович прокомментировал разгром Адриана Маннарино.

В четвертом круге Australian Open серб победил 6:0, 6:0, 6:3.

«Первые два сета были одними из лучших за долгое время. И я очень хотел проиграть гейм в третьем сете – потому что на стадионе уже накопилось напряжение. Нужно было его снять, что сосредоточиться на том, что мне нужно делать, чтобы довести матч до победы.

Я играл здорово – от первого до последнего очка. Адриан – очень необычный игрок, с ним всегда тяжело. Он очень хорошо использует углы, у него один из самых плоских и стабильных бэкхендов в туре. Матчи с ним – всегда кошки-мышки.

Так что мне нужно было выдерживать длинные размены и гонять его по корту – что я и делал. Нужно было хорошо подавать – и я это делал. В целом отличное выступление.

Последние дни проходят отлично – и в плане здоровья, и в плане тенниса. Я очень доволен».

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8 комментариев
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Ноле доволен, болельщики довольны, все довольны!😄 Прекрасный матч, Император! Идемо!😄
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Бедный Мандарин) Суров сегодня Император.
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Император всегда был великодушным!
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Ответ Czarn
Ноле доволен, болельщики довольны, все довольны!😄 Прекрасный матч, Император! Идемо!😄
Это мой самый любимый комментатор на спортс ру. Пишет только про Джоковича, всегда восклицательные знаки, всегда один и тот же смайл
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Ну конечно). Все видели как ты хотел поставить 3 баранки.
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Комментарий удален модератором
Я конечно писал, что француз ляжет под серба…. Но такое!! Этот вариант я почему-то не рассмотрел! Вот я поэтому я и хотел Шелтона сюда!! Было бы куда веселее
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Ответ Tango442
Я конечно писал, что француз ляжет под серба…. Но такое!! Этот вариант я почему-то не рассмотрел! Вот я поэтому я и хотел Шелтона сюда!! Было бы куда веселее
Новак с телефоном жёстко бы играл.
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