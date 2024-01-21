Джокович вышел на второе место по количеству баранок на «Больших шлемах»

Первая ракетка мира разгромил в четвертом круге Australian Open – 6:0, 6:0, 6:3.

Серб повесил 47-ю и 48-ю баранку на турнирах «Большого шлема». Он обошел и и вышел на чистое второе место в истории по этому показателю.

Больше сетов со счетом 6:0 на ТБШ выиграл только – 50.

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