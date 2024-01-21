Джокович вышел на второе место по количеству баранок на «Больших шлемах»
Первая ракетка мира Новак Джокович разгромил Адриана Маннарино в четвертом круге Australian Open – 6:0, 6:0, 6:3.
Серб повесил 47-ю и 48-ю баранку на турнирах «Большого шлема». Он обошел Роджера Федерера и Роя Эмерсона и вышел на чистое второе место в истории по этому показателю.
Больше сетов со счетом 6:0 на ТБШ выиграл только Андре Агасси – 50.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open
Браво серб.)
Ноле постарается, чтоб была у него!