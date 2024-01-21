Джокович вышел на второе место по количеству баранок на «Больших шлемах»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Андре Агасси Australian Open ATP Рой Эмерсон Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович разгромил Адриана Маннарино в четвертом круге Australian Open – 6:0, 6:0, 6:3.

Серб повесил 47-ю и 48-ю баранку на турнирах «Большого шлема». Он обошел Роджера Федерера и Роя Эмерсона и вышел на чистое второе место в истории по этому показателю.

Больше сетов со счетом 6:0 на ТБШ выиграл только Андре Агасси – 50.

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8 комментариев
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Ещё не всё рекорды покорились Новаку, даже не верится 😄 Вперёд, Ноле! Покажи класс! Побей все рекорды, которые ещё остались!😄
+18
-9
+9
Опять серб показатели 40-15рера превзошел.) От рекордов Чокерера остались только рожки да ножки.)
Браво серб.)
+7
-2
+5
Боже мой, и тут Федерер повержен!😄 Черный день для фанатов швейцарца!😉😉😉
+13
-10
+3
Надо заметить, что баранки от Императора безглютеновые.
+2
0
+2
А вот это занятный показатель - смотрю, снова старпёрыч баранки вешать стал, а то как-то замедлился в последние годы. Должен в принципе добивать, играть-то ещё долго.
+4
-3
+1
У кого связка баранок побольше!?
Ноле постарается, чтоб была у него!
+3
-2
+1
Удивлен, что Рафы нет среди лидеров. Во-первых, на профильном для него грунте это проще. Во-вторых, Рафа славится борьбой в каждом гейме невзирая на счёт и соперника, а Ноле часто, ведя с брейком, отдыхает или пробует рисковые комбинации, чуть ли не отдавая брейки и его фишка вытягивание сетов через валидол, а не через 0, а на слабых в первых кругах тренируется и, такое ощущение, что специально затягивает и даёт шоу подольше для зрителей. А баранки, обычно, вешает, когда заиграется, отдав сет или два, и уходит в режим суперконцентрации, и/или соперник уже не тянет дорогие размены (но это для всех типов). Решающее, явно, что у Ноле уже большой перевес в общем количестве побед на ТБШ над всеми и на том же грунте второй после Рафы, уступая в 20, но зато намного больше на других.
+3
-3
0
Текиловый Джо-Мандарин получил от Джока-Ноле на закуску две баранки!
+4
-4
0
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