Тимофеева о том, что в лайв-рейтинге вошла в топ-100: «Пока такое осознание еще не пришло»

Мария Тимофеева рассказала, как изменится ее расписание после прорыва на AO.

20-летняя россиянка дошла до четвертого круга на дебютном «Большом шлеме»

– Изменится ли как-то твой график турниров с учетом результата в Мельбурне?

– Возможно, мы немного его скорректируем, потому что собирались играть турниры ITF, не знали, попадем ли на какие-то турниры WTA. Сейчас я думаю, что попадем. Скорее всего, поставим их в приоритет. По плану были Доха и Дубай, но насчет Дохи не знаю, потому что дедлайн закрывается уже завтра, и у меня будет старый рейтинг (170) – я не уверена, что зайду в квал. Посмотрим насчет Дубая – думаю, поедем туда и дальше уже Индиан-Уэллс и Майами.

– В лайв-рейтинге ты на сотой строчке, что для тебя значит попадание в топ-100?

– Пока такое осознание еще не пришло. Я из тех людей, к которым осознание приходит, когда призовые поступают на счет, я вижу себя в рейтинге и попадаю на турнир с этим рейтингом. Но это спустя две-три недели, естественно. Но, конечно, за лайв-рейтингом тоже немного следила, приятно очень. Приятно, что проделанная с тренером работа наконец-то дает плоды, – приводит слова Тимофеевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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