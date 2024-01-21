Костюк обыграла Тимофееву и впервые вышла в четвертьфинал ТБШ

Теги Australian Open WTA Марта Костюк Коко Гауфф Мария Тимофеева Теннис

Украинка Марта Костюк на Australian Open обыграла россиянку Марию Тимофееву – 6:2, 6:1.

21-летняя Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Она 16-й раз выступает в основной сетке.

Дальше она встретится с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ commeilfaut
"Сказочная Мария Тимофеева" :)
Так и есть. Как еще писать про девушку, которая до этого даже квал не могла пройти на турнирах большого шлема. Буквально месяц назад Маша радовалась, что заработала 1,5-2 тыс долл. призовых. За 1/8 АО получит 256 тыс.
+7
-3
+4
уничтожение просто.,..
+8
-5
+3
"Сказочная Мария Тимофеева" :)
+3
0
+3
Тимофеева теперь в сотне рейтинга.
У неё всего лишь второе поражение в туре.
+3
-1
+2
Теперь посмотрим её блог с видеоотчетом об АО24.
+3
-1
+2
Мощна Марта
+1
0
+1
Теперь главный вопрос : успеет ли Марта восстановиться к матчу с Гауфф ?
Если матч с Тимофеевой не принимать во внимание , а отталкиваться от матча с Аванесян , то у Марты есть на восстановление 4 полноценных дня.
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий