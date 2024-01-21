Костюк обыграла Тимофееву и впервые вышла в четвертьфинал ТБШ
Украинка Марта Костюк на Australian Open обыграла россиянку Марию Тимофееву – 6:2, 6:1.
21-летняя Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Она 16-й раз выступает в основной сетке.
Дальше она встретится с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф.
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У неё всего лишь второе поражение в туре.
Если матч с Тимофеевой не принимать во внимание , а отталкиваться от матча с Аванесян , то у Марты есть на восстановление 4 полноценных дня.