Костюк обыграла Тимофееву и впервые вышла в четвертьфинал ТБШ

Украинка Марта Костюк на Australian Open обыграла россиянку Марию Тимофееву – 6:2, 6:1.

21-летняя Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Она 16-й раз выступает в основной сетке.

Дальше она встретится с четвертой ракеткой мира .

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