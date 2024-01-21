Тимофеева о прорыве на Australian Open: «Это огромный задел и в рейтинге, и в финансовом плане. Понимаю, что теперь будет больше ожиданий»

Мария Тимофеева прокомментировала поражение в четвертом круге Australian Open.

Она уступила Марте Костюк 2:6, 1:6.

– Маша, что сегодня не получилось, как сама оценишь?

– Марта проводила хороший матч, переигрывала меня по темпу и в розыгрыше, а я не могла найти свою игру. Тем более, проводила тяжелые две недели до этого. И тело уже немного подустало, ментально подсела. И, когда я пыталась какие-то геймы зацепить, но ты видишь, что соперник тебя переигрывает, то невольно твой уровень игры падает. И поэтому счет получился достаточно разгромный. И эмоции сегодня зашкаливали, я была на нервах.

– Что тебе даст этот турнир, в котором ты сыграла семь матчей?

– Семь матчей на ТБШ – это дорогого стоит. Естественно, не ожидала, когда ехала сюда. Но сейчас это огромный задел и в рейтинге, и в финансовом плане. И вообще, если брать мой уровень уверенности, то это задел, от которого нужно работать дальше. Понимаю, что теперь будет больше ожиданий, больше людей начнут следить за мной, больше будут узнавать, и нужно будет этому соответствовать, – приводит слова Тимофеевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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