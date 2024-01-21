Соболенко об игре Мирры Андреевой: «Для 16 лет это просто вау. Я в свои 16, наверное, сносила все заборы и пыталась прицелиться к корту»

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от возможной встречи с Миррой Андреевой в четвертьфинале Australian Open.

Сегодня 16-летняя россиянка сыграет с Барборой Крейчиковой.

– В следующем раунде ты можешь сыграть против Мирры Андреевой. Вспомни, пожалуйста, ваш матч в прошлом году и чем она тебя удивила в столь юном возрасте?

– Она с характером, не боится играть, борется за каждый мяч. Плюс она молодая, ей нечего терять, супермотивированная. Двигается довольно хорошо, чисто играет. Подает хорошо.

Для 16 лет это просто вау. Я в свои 16 лет, наверное, сносила все заборы и пыталась прицелиться к корту, – приводит слова Соболенко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Соболенко ногой сбила перо с головы тренера и подписывает ему лысину. И громит всех на Australian Open

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