Соболенко об игре Мирры Андреевой: «Для 16 лет это просто вау. Я в свои 16, наверное, сносила все заборы и пыталась прицелиться к корту»
Арина Соболенко поделилась ожиданиями от возможной встречи с Миррой Андреевой в четвертьфинале Australian Open.
Сегодня 16-летняя россиянка сыграет с Барборой Крейчиковой.
– В следующем раунде ты можешь сыграть против Мирры Андреевой. Вспомни, пожалуйста, ваш матч в прошлом году и чем она тебя удивила в столь юном возрасте?
– Она с характером, не боится играть, борется за каждый мяч. Плюс она молодая, ей нечего терять, супермотивированная. Двигается довольно хорошо, чисто играет. Подает хорошо.
Для 16 лет это просто вау. Я в свои 16 лет, наверное, сносила все заборы и пыталась прицелиться к корту, – приводит слова Соболенко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.
Соболенко ногой сбила перо с головы тренера и подписывает ему лысину. И громит всех на Australian Open
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