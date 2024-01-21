Соболенко вышла в 1/4 финала на шестом ТБШ подряд

Вторая ракетка мира обыграла на Australian Open – 6:3, 6:2.

Белоруска восьмой раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и сделала это на шестом ТБШ подряд. Последний раз ей это не удалось на « »-2022 – куда ее не допустили, как и всех игроков из России и Беларуси.

За место в полуфинале она поборется с или . Все семь предыдущих четвертьфиналов Соболенко выиграла.

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