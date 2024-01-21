Соболенко вышла в 1/4 финала на шестом ТБШ подряд
Вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Аманду Анисимову на Australian Open – 6:3, 6:2.
Белоруска восьмой раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и сделала это на шестом ТБШ подряд. Последний раз ей это не удалось на «Уимблдоне»-2022 – куда ее не допустили, как и всех игроков из России и Беларуси.
За место в полуфинале она поборется с Миррой Андреевой или Барборой Крейчиковой. Все семь предыдущих четвертьфиналов Соболенко выиграла.
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