Соболенко о том, что сбила предмет с головы тренера: «Мы просто немного сумасшедшая команда. Все время какую-то хрень творим»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко брань контент Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что ногой сбила предмет с головы тренера

Это случилось перед матчем с Амандой Анисимовой в четвертом круге Australian Open.

– Мы просто немного сумасшедшая своеобразная команда. Все время какую-то хрень творим. Это был как воланчик, им можно играть, на реакцию упражнения делать. Какой-то фигней страдали, и я такая: «Джейсон [Стейси, тренер по физподготовке], смотри, как я умею».

– Это было с первого раза, а если бы что-то пошло не так?

– Ну, ничего, он сильный, справился бы (смеется).

– Тебя знают как тигрицу, и тату у тебя есть. Можешь сравнить каждого из своей команды с каким-то животным?

– Джейсон был бы гориллой, он из джиу-джитсу, накачанный. Антон [Дубров, тренер] – коала, потому что любит кушать, и такой у нас немножечко веселый парнишка.

А Андрей [Василевский, спарринг-партнер], не знаю, считает себя львом, но вообще до льва ему далеко, нужно какое-то еще ленивое животное найти, и это будет у нас Андрей.

Андрей, Андрей, кто ты? Я не знаю. Ну ладно: Антон, наверное, будет медвежонком, тренируется он много, такой крупный, сильный, а Андрей будет коалой, – приводит слова Соболенко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Соболенко ногой сбила перо с головы тренера и подписывает ему лысину. И громит всех на Australian Open

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1 комментарий
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Это ты творишь. Причем тут команда.
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