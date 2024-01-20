Тарпищев о приветствии между россиянкой и украинкой на юниорском Australian Open: «Молодцы. Спорт вне политики – это было доказано»

Теги Australian Open WTA Теннис

Шамиль Тарпищев отреагировал на приветствие между россиянкой и украинкой на AO.

Россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр поприветствовали друг друга у сетки после матча на юниорском турнире.

«Они молодцы, что так поступили. Теннис всегда выделялся среди других видов спорта. Спорт вне политики – это было доказано», – цитирует ТАСС главу ФТР.

Сейчас украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси.

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5 комментариев
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ну все, повсюду уже начали раздувать эту тему. девчонке из Украины достанется походу...
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Там уже папа Лизы высказался,бедная девочка,загнобят.
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Капитан очевидность подъехал))) А если серьёзно, хочется, чтобы девочек по этому поводу минимально касались, ничего преступного они не совершили.
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Ответ hORnOR
ну все, повсюду уже начали раздувать эту тему. девчонке из Украины достанется походу...
Ей уже досталось. Отец оправдывается, минспорта Украины тоже как всегда
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