Тарпищев о приветствии между россиянкой и украинкой на юниорском Australian Open: «Молодцы. Спорт вне политики – это было доказано»
Шамиль Тарпищев отреагировал на приветствие между россиянкой и украинкой на AO.
Россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр поприветствовали друг друга у сетки после матча на юниорском турнире.
«Они молодцы, что так поступили. Теннис всегда выделялся среди других видов спорта. Спорт вне политики – это было доказано», – цитирует ТАСС главу ФТР.
Сейчас украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси.
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