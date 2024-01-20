Украинка Котляр не отказалась от приветствия у сетки после матча с россиянкой Минчевой на юниорском Australian Open
Россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр поприветствовали друг друга у сетки.
Сейчас украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси.
16-летние девушки сыграли в первом круге юниорского Australian Open. Минчева победила 6:2, 6:4 и теперь встретится с Кейт Факих из США.
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Жалко, ее теперь свои же зачморят😠
А отцу еще и дадут билет один в конец под Адеевку.