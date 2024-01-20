Украинка Котляр не отказалась от приветствия у сетки после матча с россиянкой Минчевой на юниорском Australian Open

Россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр поприветствовали друг друга у сетки.

Сейчас украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси.

16-летние девушки сыграли в первом круге юниорского Australian Open. Минчева победила 6:2, 6:4 и теперь встретится с Кейт Факих из США.

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