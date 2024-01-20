Украинка Котляр не отказалась от приветствия у сетки после матча с россиянкой Минчевой на юниорском Australian Open

Теги Australian Open WTA Теннис

Россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр поприветствовали друг друга у сетки.

Сейчас украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси.

16-летние девушки сыграли в первом круге юниорского Australian Open. Минчева победила 6:2, 6:4 и теперь встретится с Кейт Факих из США.

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24 комментария
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Зачем девочку подставляете, вы же крупный ресурс, загрызут ее
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Молодцы девочки.Спорт должен вне всего этого.А всякие войны к сожалению нужны большим дядечкам(((
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Молодцы👍 Но к сожалению ее затравят, мол предательница, и завтра выйдет извинение, в стиле я не понимала что делала, и вообще не знала что она русская
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пусть будет примером
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Щас девчонку загрызут свои же
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+18
Что будет если Свитолина это увидет?
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прекрасно
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Ответ Syndycate
Молодцы👍 Но к сожалению ее затравят, мол предательница, и завтра выйдет извинение, в стиле я не понимала что делала, и вообще не знала что она русская
Уже. Отец уже так и сказал
+12
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Ответ Доржи Бордоев
Зачем девочку подставляете, вы же крупный ресурс, загрызут ее
уже начали до этого поста
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Девочка смелая.
Жалко, ее теперь свои же зачморят😠
+10
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Молодец !
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Это, конечно, хорошо, но эта тема уже надоела. Рукопожатие или его отсутствие точно не обеспечивает победу. Хватит эту тему педалировать. Жаль, что травить девчонку начнут свои же
+9
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+7
это символ, что новое поколение лучше нас..
+6
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+5
Да уж, из простого рукопожатия теперь чего доброго состряпают уголовное дело. От них всего чего угодно можно ожидать.
+6
-1
+5
Ну это даже рукопожатием не назовёшь, очень холодно) А вообще давно пора перестать мусолить эту тему. Ну не жмут руки, ну не пофиг ли? Как будто российским игрокам прямо жизненно необходимо это рукопожатие и без него они жутко страдают.
+10
-5
+5
Умницы девчонки, все на них должны равняться, все!
+4
0
+4
Ответ Доржи Бордоев
Зачем девочку подставляете, вы же крупный ресурс, загрызут ее
На Украине её теперь заклюют.. уже во многих телеграмм каналах это видео
+5
-1
+4
Ответ N.S.A.8.5
Что будет если Свитолина это увидет?
Поплачет, как обычно
+6
-2
+4
Думаю, завтра Киевский режим заставит ребенка извиняться.
А отцу еще и дадут билет один в конец под Адеевку.
+6
-3
+3
Влупил комент не в ту новость, удалил:)
+3
0
+3
Ответ murzzzzzilka
Девочка смелая. Жалко, ее теперь свои же зачморят😠
Уже... папа поклялся, что случайно и на эмоциях, не понимала что делала. Что дочка является ярой патриоткой и такое больше никогда не произойдёт
+1
0
+1
а что когда Цурено тоже соизволит ручкаться, россинки(цы) как ни в чем не бывало согласятся. .после всего что они наговорили , повешав всех сабак на Саболенку.. хм
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Ответ N.S.A.8.5
Что будет если Свитолина это увидет?
Всё будет зависеть от того, что Свитолина сделает дальше...
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Ответ LeNok
Молодцы девочки.Спорт должен вне всего этого.А всякие войны к сожалению нужны большим дядечкам(((
"Всего этого"??? Что вы называете всем этим?
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