Сыновья Хьюитта и Дэвенпорт играют на юниорском Austraian Open
Круз Хьюитт и Джаггер Лич играют на юниорском Australian Open.
15-летний Круз – сын бывшей первой ракетки мира и двукратного чемпиона «Больших шлемов» Ллейтона Хьюитта. Он 201-й в юниорском рейтинге.
16-летний Джаггер – сын бывшей первой ракетки мира, трехкратной чемпионки «Больших шлемов» и золотой медалистки Олимпиады-1996 Линдсей Дэвенпорт. Он 54-й в юниорском рейтинге.
Хьюитту-младшему, получившему wild card, предстоит матч первого круга, а Джаггер уже вышел во второй, победив россиянина Даниила Сарксяна.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open