Сыновья Хьюитта и Дэвенпорт играют на юниорском Austraian Open

Круз Хьюитт и Джаггер Лич играют на юниорском Australian Open.

15-летний Круз – сын бывшей первой ракетки мира и двукратного чемпиона «Больших шлемов» Ллейтона Хьюитта. Он 201-й в юниорском рейтинге.

16-летний Джаггер – сын бывшей первой ракетки мира, трехкратной чемпионки «Больших шлемов» и золотой медалистки Олимпиады-1996 Линдсей Дэвенпорт. Он 54-й в юниорском рейтинге.

Хьюитту-младшему, получившему wild card, предстоит матч первого круга, а Джаггер уже вышел во второй, победив россиянина Даниила Сарксяна.

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