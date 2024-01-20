Алькарас о том, что побил рекорд Борга: «Стараюсь не придавать этому значения, потому что рекорды, которые я хочу побить – это те, которые покоряются Джоковичу»

Теги Australian Open ATP Бьорн Борг рекорды Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что побил рекорд Бьорна Борга как самого молодого игрока, семь раз подряд вышедшего во вторую неделю турниров «Большого шлема».

«Я стараюсь не придавать этому значения, потому что рекорды, которые я хочу побить – это те, которые покоряются Новаку. Это те рекорды, которые будут целью моей карьеры.

Отобрать рекорд у такой легенды, как Борг всегда приятно, но если считать это слишком важным, это может сыграть против тебя.

Каждый должен думать о себе, и я не боюсь говорить о том, чего хочу достичь.

Нужно быть смелым в своих мечтах, и я не боюсь открыто заявлять о своих целях. Это может кому-то нравиться, а кому-то нет. Я понял, что не смогу угодить всем. Что бы я ни говорил или делал, всегда найдутся люди, которым я нравлюсь больше или меньше. Я амбициозен и не боюсь говорить о том, чего хочу достичь».

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43 комментария
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Дожили, на нашего Рафу даже земляки уже не равняются, и не хотят быть похожими на него, увы
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Но первым всегда прибегаешь ты, под посты с Джоковичем)
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Ну да, подумаешь, какой-то Борг с 11 Шлемами к 25 годам))) И 66 титулами.. Пусть Карлос сначала его догонит, а потом уже о Новаке мечтает)))
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Так то парень скромный 😀
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смотри не надорвись Карасик)) такие уникально-одаренные люди как Новак рождаются раз в 100 лет, рановато второму такому появиться, мое мнение
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Ответ Nbveh Nbvehjd
Комментарий скрыт
А у Новака всего 3 Шлема? :)
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+8
При всем уважении к Алькарасу, до успехов Джоковича в карьере, ему пока как пешком до Луны.
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+8
Карлос парень симпатичный, и игрок хороший... но иногда на моем диване слышно, как у него... губа трещит.
+9
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Ответ matsur_shaute
Так то парень скромный 😀
Щётчик скромности ажн зашкаливает).
+6
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А у Карлитоса все мысли только о Джоковиче, бедный парень)
+6
-1
+5
Образ скромного xaлосево мальцика расходится по швам, да ещё и с оглушительным треском.
Любопытно))))
+4
0
+4
/ рекорды, которые я хочу побить – это те, которые покоряются Новаку /

Да мы в прошлом году поняли это, можно не повторяться.
Типа достижения Атца и Надаля уже не вставляют)?
+5
-1
+4
Ответ Nbveh Nbvehjd
Пффф, как будто югослав в 25 может чем-то таким похвастаться))) У него было 5)) У испанца уже 2 и 5 лет впереди, так что не бзди!
Другому испанцу это не помогло) По-разному бывает
+3
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+3
Ответ Лёля Иванова
Комментарий удален модератором
Учитывая активность Йенса, ощущение, что это основной вид деятельности человека в жизни, так что всё возможно
+3
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Ответ Антон Тимофеев
Ну да, подумаешь, какой-то Борг с 11 Шлемами к 25 годам))) И 66 титулами.. Пусть Карлос сначала его догонит, а потом уже о Новаке мечтает)))
Ага, для Карася Великий Борг так себе стимул.
+3
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+2
Ответ as009595@icloud.com
Согласен Новак уникален в своей универсальности, но в плане таланта и гениальности его даже не хватило взять сет у Марата Сафина за всю карьеру
Да что там: даже у меня ни сета не выиграл.
+2
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+2
Ответ Nbveh Nbvehjd
Комментарий скрыт
А скажите пжл, сколько титулов в 18 лет было у Беккера, Чанга, Виландера? И сколько у Алькараса? И что это поменяло? НИ-ЧЕ-ГО!!! Сколько кто выиграл до определенного возраста, ничего не гарантирует!
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+2
Все правильно,надо равняться на лучших👌😉
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Ответ Nbveh Nbvehjd
Браво, молодец, так что не фиг рассказывать тут, что испанцу будет тяжело что-то там до рекорда серба. Потому что это не поменяет ни-че-го! А то все прям рисуют на основе своих личных предпочтений, что Алькарас не сможет побить рекорд югослава, у которого к 24 годам был 1 шлем, к 30 годам - 12 шлемов, а потом отвалились главные конкуренты и он настрочил еще 12 за 6 лет. Так что у испанца тоже могут быть в будущем разные сценарии и почему бы ему не превзойти успех серба))))
И вот именно что вы подгоняете под свои субъективные мнения факты, данные которые вы хотите! Главное чтоб они вас устраивали, но которые мало что из себя представляют
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Ответ Syndycate
Но первым всегда прибегаешь ты, под посты с Джоковичем)
Он везде первый.
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Да не вопрос. Выиграет в 24 года три ТБШ за год - это будет заявка на рекордсменство. Пусть дерзает. Главное не перегореть и чтоб травм было мало.
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Ответ Nbveh Nbvehjd
Браво, молодец, так что не фиг рассказывать тут, что испанцу будет тяжело что-то там до рекорда серба. Потому что это не поменяет ни-че-го! А то все прям рисуют на основе своих личных предпочтений, что Алькарас не сможет побить рекорд югослава, у которого к 24 годам был 1 шлем, к 30 годам - 12 шлемов, а потом отвалились главные конкуренты и он настрочил еще 12 за 6 лет. Так что у испанца тоже могут быть в будущем разные сценарии и почему бы ему не превзойти успех серба))))
Будет тяжело, это 100%! Такие рекорды добиваются нелегко! Вы не путайте "будет невозможно" и "будет тяжело" побить рекорд Новака! Я всегда говорил что будет тяжело. Так что, да, я молодец)) И буду рассказывать то, что считаю нужным. Хорошего вечера!
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В интонациях уже пример с Новака берёт - чуть не один в один повторил его слова про амбиции из недавнего интервью
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Слюшай, кто такой этот Борг?)
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Ответ Nbveh Nbvehjd
У меня объективное мнение, так как имею большой стаж увлечением большим теннисом с 90-х годов и много видел теннисистов на своем веку, потому и знаю поболее многих раз в сто!
какой у вас там опыт, что вы там видели, НИКАКИХ гарантии не дает! Я вам дал пример основанный на данных. Вот это объективно. Что вы там говорите основываясь на к-во шлемов выигранных до определенного возраста как гарантия того что теннисист у кого больше до возраста X значит у него будет больше и до возраста Y - это субъективно! Тем более теннис меняется. И еще, ваш аргумент на счет конкуренции которая была у Новака после Федерера и Надаля - тоже субъективно. Тем более что Новак не виноват что он сохранился лучше чем его конкуренты. Это не его проблемы.
Поэтому повторюсь. Я не говорю и НИКОГДА не говорил что Алькарасу 100% не удасться побить рекорды Новака! Но то, что будет тяжело это сделать - это 100%!
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Ответ Daaannn1k
А скажите пжл, сколько титулов в 18 лет было у Беккера, Чанга, Виландера? И сколько у Алькараса? И что это поменяло? НИ-ЧЕ-ГО!!! Сколько кто выиграл до определенного возраста, ничего не гарантирует!
Браво, молодец, так что не фиг рассказывать тут, что испанцу будет тяжело что-то там до рекорда серба. Потому что это не поменяет ни-че-го! А то все прям рисуют на основе своих личных предпочтений, что Алькарас не сможет побить рекорд югослава, у которого к 24 годам был 1 шлем, к 30 годам - 12 шлемов, а потом отвалились главные конкуренты и он настрочил еще 12 за 6 лет. Так что у испанца тоже могут быть в будущем разные сценарии и почему бы ему не превзойти успех серба))))
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Ответ Daaannn1k
Будет тяжело, это 100%! Такие рекорды добиваются нелегко! Вы не путайте "будет невозможно" и "будет тяжело" побить рекорд Новака! Я всегда говорил что будет тяжело. Так что, да, я молодец)) И буду рассказывать то, что считаю нужным. Хорошего вечера!
Ну сербу было тяжело и испанцу будет тяжело, но нет ни единой причины, что ему это не удастся, тем более заявлять об этом безапелляционно! В своем возрасте Алькарас сильнее югослава в 20, так что он будет прибавлять, как прибавлял серб по ходу карьеры или он какой-то особенный? Испанец талантливее и трудолюбивее, сам югослав хвалит его именно за это! Поэтому взвесив все факты и получится, что Алькарасу будет тяжело побить рекорд, но он непременно всю карьеру будет одержим этим и наверняка добьется успеха!
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Ответ Daaannn1k
И вот именно что вы подгоняете под свои субъективные мнения факты, данные которые вы хотите! Главное чтоб они вас устраивали, но которые мало что из себя представляют
У меня объективное мнение, так как имею большой стаж увлечением большим теннисом с 90-х годов и много видел теннисистов на своем веку, потому и знаю поболее многих раз в сто!
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Ответ Олег Кузнецов
При всем уважении к Алькарасу, до успехов Джоковича в карьере, ему пока как пешком до Луны.
Что насели на парня? Он же пишет, что это цель, даже мечта, а не рутинная задача. Пусть мечтает, стремится и прилагает усилия для движения к цели - это теннису нужнее, чем: "ой, у Ноле столько ТБШ, что даже не буду пробовать - штук 10 возьму, контрактов рекламных на 10 лет заключу, создам свой бренд и открою академию и на покой".
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Ответ Daaannn1k
какой у вас там опыт, что вы там видели, НИКАКИХ гарантии не дает! Я вам дал пример основанный на данных. Вот это объективно. Что вы там говорите основываясь на к-во шлемов выигранных до определенного возраста как гарантия того что теннисист у кого больше до возраста X значит у него будет больше и до возраста Y - это субъективно! Тем более теннис меняется. И еще, ваш аргумент на счет конкуренции которая была у Новака после Федерера и Надаля - тоже субъективно. Тем более что Новак не виноват что он сохранился лучше чем его конкуренты. Это не его проблемы. Поэтому повторюсь. Я не говорю и НИКОГДА не говорил что Алькарасу 100% не удасться побить рекорды Новака! Но то, что будет тяжело это сделать - это 100%!
Так же и ваши примеры никаких гарантий не дают, что Алькарас НЕ сможет! Встретимся тут через 17 лет и проверим!
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