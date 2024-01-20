Алькарас о том, что побил рекорд Борга: «Стараюсь не придавать этому значения, потому что рекорды, которые я хочу побить – это те, которые покоряются Джоковичу»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что побил рекорд Бьорна Борга как самого молодого игрока, семь раз подряд вышедшего во вторую неделю турниров «Большого шлема».

«Я стараюсь не придавать этому значения, потому что рекорды, которые я хочу побить – это те, которые покоряются Новаку. Это те рекорды, которые будут целью моей карьеры.

Отобрать рекорд у такой легенды, как Борг всегда приятно, но если считать это слишком важным, это может сыграть против тебя.

Каждый должен думать о себе, и я не боюсь говорить о том, чего хочу достичь.

Нужно быть смелым в своих мечтах, и я не боюсь открыто заявлять о своих целях. Это может кому-то нравиться, а кому-то нет. Я понял, что не смогу угодить всем. Что бы я ни говорил или делал, всегда найдутся люди, которым я нравлюсь больше или меньше. Я амбициозен и не боюсь говорить о том, чего хочу достичь».

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