Алькарас впервые вышел во вторую неделю Australian Open

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в третьем круге Australian Open обыграл №140 Шана Цзюньчэна – 6:1, 6:1, 1:0, отказ.

Алькарас вышел во вторую неделю «Больших шлемов» четвертый раз подряд.

Испанец впервые вышел во вторую неделю Australian Open – ранее его лучшим результатом был третий круг.

В 1/8 финала Алькарас сыграет с Миомиром Кецмановичем (1:0 в личных встречах).

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