Алькарас впервые вышел во вторую неделю Australian Open
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в третьем круге Australian Open обыграл №140 Шана Цзюньчэна – 6:1, 6:1, 1:0, отказ.
Алькарас вышел во вторую неделю «Больших шлемов» четвертый раз подряд.
Испанец впервые вышел во вторую неделю Australian Open – ранее его лучшим результатом был третий круг.
В 1/8 финала Алькарас сыграет с Миомиром Кецмановичем (1:0 в личных встречах).
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