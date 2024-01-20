Алькарас впервые вышел во вторую неделю Australian Open

Теги Australian Open ATP Карлос Алькарас Шан Цзюньчэн Теннис

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в третьем круге Australian Open обыграл №140 Шана Цзюньчэна – 6:1, 6:1, 1:0, отказ.

Алькарас вышел во вторую неделю «Больших шлемов» четвертый раз подряд.

Испанец впервые вышел во вторую неделю Australian Open – ранее его лучшим результатом был третий круг.

В 1/8 финала Алькарас сыграет с Миомиром Кецмановичем (1:0 в личных встречах).

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8 комментариев
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Учитывая подбор соперников на уровне WTA-125, неудивительно
+14
-4
+10
Ответ Ярик01
Учитывая подбор соперников на уровне WTA-125, неудивительно
В чем смысл писать про сетку
Разве есть вина Карлоса , что Пол слил Кечме?
+9
-4
+5
Ответ as009595@icloud.com
Думаю Алькарас способен взять турнир, конечно в финале с Синнером будет непросто, но тому тоже будет непросто выйти в финал пройдя пикового Де Минора, который в этом сезоне пока лучший и сносит всех на своем пути
Вы забыли, что победит Джок
+2
0
+2
Думаю Алькарас способен взять турнир, конечно в финале с Синнером будет непросто, но тому тоже будет непросто выйти в финал пройдя пикового Де Минора, который в этом сезоне пока лучший и сносит всех на своем пути
+1
-1
0
Ответ zzzeeerrrooo
В чем смысл писать про сетку Разве есть вина Карлоса , что Пол слил Кечме?
Смысл лёгкости прохода, впервые вышел во вторую неделю Australian Open.
То о чем новость. От заголовка до содержимого.
Обычно новость в комментариях и обсуждают, в этом и есть смысл.
+3
-3
0
Ответ Phantom3000
Вы забыли, что победит Джок
Джокович уже не торт, вряд ли ему удастся выиграть шлем в этом году
+1
-1
0
Ответ as009595@icloud.com
Думаю Алькарас способен взять турнир, конечно в финале с Синнером будет непросто, но тому тоже будет непросто выйти в финал пройдя пикового Де Минора, который в этом сезоне пока лучший и сносит всех на своем пути
влажные фантазии любителя мальчиков в безрукавках?
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