Алькарас о том, что впервые сыграл с кем-то моложе себя: «Да, теннис не стоит на месте. Приходят новые молодые игроки»

Теги Australian Open ATP Карлос Алькарас Шан Цзюньчэн Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал победу в третьем круге Australian Open на отказе Шана Цзюньчэна. Китаец снялся при счете 1:6, 1:6, 0:1 из-за травмы колена.

– Не так хотелось бы пройти дальше. Желаю ему скорейшего восстановления. Он потрясающий игрок и начал этот год невероятно. Я с нетерпением ждал этого матча. К сожалению, он был не в лучшем состоянии. Думаю, нам с Джерри хотелось провести длинный матч.

– У тебя сегодня короткий день на работе. Это значит, что ты пойдешь тренироваться? Или... мы знаем, что здесь открылся новый испанский ресторан. Что ты выберешь – испанскую еду или тренировку?

– Трудное решение. Я каждый день ел в испанском ресторане. Думаю, там я и получаю такую силу.

– Ты сам еще ребенок. Тебе 20, ему 18. Ты никогда не играл ни с кем моложе себя.

– Да, теннис не стоит на месте. Приходят новые молодые игроки. Это здорово и для тенниса, и для зрителей – наблюдать за молодежью на таком уровне.

Я рад, что наконец-то сыграл с кем-то моложе себя.

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9 комментариев
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Скорее удивительно, что он в 20 впервые сыграл с кем-то моложе себя.
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+10
Ответ S.Graf
ээммм .... Неожиданное (мягко выражаясь) заявление для чела, который не первый день (вроде как) смотрит теннис. Когда у одного ТОПа ковровая дорожка, а у другого ад кромешный, то к очной встрече они будут в несколько разных кондициях. Не так ли?
Не стоит притворяться, будто у Джоковича в ранних кругах сильные соперники, даром что есть номинально сеяные. Да, Алькарасу ещё легче, но невелика разница - он и тех бы без особого напряга закрыл. Расклад определят матчи с четвертьфиналов и дальше.
+4
0
+4
Ответ S.Graf
хех)))) В 1/8 из 16 игроков только 2 несеянных: Казюля и Кец. Оба в половине Карася, и с Мио бамошу играть уже в следующем матче. Походу, Крейг Тайли решил перещеголять оргов ЮСО-17
Из несеянных жалко Сафиуллина, игрок вроде неплохой, но почему-то на USO и AO вылетает во втором или первом круге. Причем и там, и там после счета 2:0 по сетам.
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+3
Ответ Дмитрий Маховиков
Скорее удивительно, что он в 20 впервые сыграл с кем-то моложе себя.
Не так и удивительно, ведь тинейджеров нынче в мэйн-туре мало - на челленджерах/фьючерсах, конечно, больше, но Алькарас и том уровне был самым младшим, поскольку рано заиграл и пробился в тур. Хотя есть тут и доля случая - во-первых, в том, что его одногодок Руне старше на неделю, а не наоборот, а во-вторых, что турнирная сетка в том году не столкнула Алькараса с Фисом или ван Ашем. Я ожидал, что в итоге именно один из них станет для испанца первым более молодым соперником, но это неожиданно оказался Шан, сумевший в 18 лет пройти два круга на шлеме (хотя и тут повезло с Бубликом, отлившимся Нагалю).
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Ответ Squadala
Не стоит притворяться, будто у Джоковича в ранних кругах сильные соперники, даром что есть номинально сеяные. Да, Алькарасу ещё легче, но невелика разница - он и тех бы без особого напряга закрыл. Расклад определят матчи с четвертьфиналов и дальше.
А до ч/ф все на диване валяются, значит.
Всё ясно.
+3
-2
+1
Ответ Листок яблони
Из несеянных жалко Сафиуллина, игрок вроде неплохой, но почему-то на USO и AO вылетает во втором или первом круге. Причем и там, и там после счета 2:0 по сетам.
Та да. Такая стабильность Ромы нам не надо
+2
-2
0
Ответ S.Graf
хех)))) В 1/8 из 16 игроков только 2 несеянных: Казюля и Кец. Оба в половине Карася, и с Мио бамошу играть уже в следующем матче. Походу, Крейг Тайли решил перещеголять оргов ЮСО-17
Как вас волнуют соперники по ранним кругам - среди них и так редко сильные попадаются. Главное, чтобы топы дошли до решающих стадий. Пока ещё никто не слился, хотя возможности были.
+1
-1
0
Ответ Squadala
Как вас волнуют соперники по ранним кругам - среди них и так редко сильные попадаются. Главное, чтобы топы дошли до решающих стадий. Пока ещё никто не слился, хотя возможности были.
ээммм .... Неожиданное (мягко выражаясь) заявление для чела, который не первый день (вроде как) смотрит теннис.
Когда у одного ТОПа ковровая дорожка, а у другого ад кромешный, то к очной встрече они будут в несколько разных кондициях.
Не так ли?
+3
-3
0
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