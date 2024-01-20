Алькарас о том, что впервые сыграл с кем-то моложе себя: «Да, теннис не стоит на месте. Приходят новые молодые игроки»

Карлос Алькарас прокомментировал победу в третьем круге Australian Open на отказе Шана Цзюньчэна. Китаец снялся при счете 1:6, 1:6, 0:1 из-за травмы колена.

– Не так хотелось бы пройти дальше. Желаю ему скорейшего восстановления. Он потрясающий игрок и начал этот год невероятно. Я с нетерпением ждал этого матча. К сожалению, он был не в лучшем состоянии. Думаю, нам с Джерри хотелось провести длинный матч.

– У тебя сегодня короткий день на работе. Это значит, что ты пойдешь тренироваться? Или... мы знаем, что здесь открылся новый испанский ресторан. Что ты выберешь – испанскую еду или тренировку?

– Трудное решение. Я каждый день ел в испанском ресторане. Думаю, там я и получаю такую силу.

– Ты сам еще ребенок. Тебе 20, ему 18. Ты никогда не играл ни с кем моложе себя.

– Да, теннис не стоит на месте. Приходят новые молодые игроки. Это здорово и для тенниса, и для зрителей – наблюдать за молодежью на таком уровне.

Я рад, что наконец-то сыграл с кем-то моложе себя.

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