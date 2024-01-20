Калинская о тренере: «Она мне как вторая мама»

Теги Australian Open WTA Анна Калинская Теннис

Анна Калинская прокомментировала работу с тренером Патрисией Тарабини.

Аргентинка – экс-29-я ракетка мира. Они с Калинской работают с 2019 года. Сегодня россиянка впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

– Расскажи о своей команде, кто в нее входит? Тренируешься так же в США, ничего не поменялось?

– Мой тренер – Патрисия [Тарабини], тренируюсь на тех же кортах, в Майами. Поменялся фитнес-тренер с момента травмы.

– Ты как-то говорила, что не представляешь, чтобы тебя тренировал мужчина. Можешь пояснить почему?

– Знаю Патрисию уже четыре с половиной года, она мне как вторая мама, поэтому очень тяжело представить, что рядом будет тренировать какой-то мужчина, – приводит слова Калинской корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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11 комментариев
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Аня умница, шикарная техника, спокойствие на корте, красивая игра. Если бы не травмы давно бы бы была в 30ке - игра есть. Был момент когда Аня в матче с Касаткиной взял мед то. И Патрисия сидела и молилась за неё, отличная команда. Можно выходить в 1/4. Аня верим, будем болеть! Нужно немножко удачи.
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Аня у тебя завораживающая улыбка,ты умница, продолжай так играть,красотка!!! 😍😍😍😍
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Ответ ЭЮЯ
Она мне Мыскину напоминает
Есть такое, хороший умный теннис. Соотношение виннерсов / но 40-13 в матче - прекрасная чистая игра. Классическая русская школа игры на задней линии.
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Ответ xqystfsf7s
Первый раз слышу про тренера женщину в проф теннисе. Прикольно
Моресмо Маррея тренировала
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Ответ xqystfsf7s
Первый раз слышу про тренера женщину в проф теннисе. Прикольно
Манюкова тренировала Макарову, Морозова -- Кузнецову. Это навскидку. Можно еще вспомнить.)
+1
0
+1
Ответ fusionax
Аня умница, шикарная техника, спокойствие на корте, красивая игра. Если бы не травмы давно бы бы была в 30ке - игра есть. Был момент когда Аня в матче с Касаткиной взял мед то. И Патрисия сидела и молилась за неё, отличная команда. Можно выходить в 1/4. Аня верим, будем болеть! Нужно немножко удачи.
Она мне Мыскину напоминает
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Ответ Х.К.Ф.
Манюкова тренировала Макарову, Морозова -- Кузнецову. Это навскидку. Можно еще вспомнить.)
Дему вроде тоже женщина тркнировала. Не мать ли?
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Ответ ЭЮЯ
Дему вроде тоже женщина тркнировала. Не мать ли?
Совершенно верно.) Мама тренировала.
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Ответ xqystfsf7s
Первый раз слышу про тренера женщину в проф теннисе. Прикольно
Евгения Манюкова, тренер Макаровой, не?
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