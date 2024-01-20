Калинская о тренере: «Она мне как вторая мама»

Анна Калинская прокомментировала работу с тренером Патрисией Тарабини.

Аргентинка – экс-29-я ракетка мира. Они с Калинской работают с 2019 года. Сегодня россиянка впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

– Расскажи о своей команде, кто в нее входит? Тренируешься так же в США, ничего не поменялось?

– Мой тренер – Патрисия [Тарабини], тренируюсь на тех же кортах, в Майами. Поменялся фитнес-тренер с момента травмы.

– Ты как-то говорила, что не представляешь, чтобы тебя тренировал мужчина. Можешь пояснить почему?

– Знаю Патрисию уже четыре с половиной года, она мне как вторая мама, поэтому очень тяжело представить, что рядом будет тренировать какой-то мужчина, – приводит слова Калинской корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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