Казо впервые вышел во вторую неделю ТБШ и дебютирует в топ-100

Теги Australian Open ATP Тэллон Грикспор Артур Казо Теннис

21-летний Артур Казо в третьем круге Australian Open обыграл Тэллона Грикспора – 6:3, 6:3, 6:1.

Француз впервые в карьере вышел в 1/8 финала на «Больших шлемах». За счет этого результата он дебютирует в топ-100 – сейчас он 122-я ракетка мира.

Казо стал первым обладателем wild card, вышедшим во вторую неделю Australian Open, после Ллейтона Хьюитта в 2012-м, и вторым иностранцем в Открытой эре после Матса Виландера в 1994 году.

Дальше Казо сыграет с Хубертом Хуркачем.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В мужской сетке это главное открытие для меня
+9
0
+9
В игре с Руне он мне очень понравился. Такой очень уверенный в себе молодой человек🙂.
Казо и Маннарино впечатлили пока.
+2
0
+2
Устроит битву супер подач с паном Хуркачем )
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий