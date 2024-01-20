Казо впервые вышел во вторую неделю ТБШ и дебютирует в топ-100

21-летний Артур Казо в третьем круге Australian Open обыграл Тэллона Грикспора – 6:3, 6:3, 6:1.

Француз впервые в карьере вышел в 1/8 финала на «Больших шлемах». За счет этого результата он дебютирует в топ-100 – сейчас он 122-я ракетка мира.

Казо стал первым обладателем wild card, вышедшим во вторую неделю Australian Open, после Ллейтона Хьюитта в 2012-м, и вторым иностранцем в Открытой эре после Матса Виландера в 1994 году.

Дальше Казо сыграет с Хубертом Хуркачем.

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