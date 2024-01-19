Де Минаур о матче с Рублевым: «У него убийственный форхенд, с которого ему нельзя давать бить. Наверное, это будет мой план»

Алекс де Минаур поделился планом на игру с Андреем Рублевым.

В воскресенье они сыграют в четвертом круге Australian Open.

«С Рублевым мы играли несколько раз, причем на разных этапах нашей карьеры. В прошлом году мы дважды встречались. Я победил в Роттердаме, а он – в конце года в Париже. Оба матча были в зале, оба в тяжелых для меня условиях, мы играли на равных.

У Андрея невероятная мощь и убийственный форхенд. Поэтому нужно прикладывать максимум усилий, чтобы не давать ему бить справа, особенно с хавкорта. Наверное, в этом и будет план на игру с ним».

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