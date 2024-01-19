Де Минаур о матче с Рублевым: «У него убийственный форхенд, с которого ему нельзя давать бить. Наверное, это будет мой план»
Алекс де Минаур поделился планом на игру с Андреем Рублевым.
В воскресенье они сыграют в четвертом круге Australian Open.
«С Рублевым мы играли несколько раз, причем на разных этапах нашей карьеры. В прошлом году мы дважды встречались. Я победил в Роттердаме, а он – в конце года в Париже. Оба матча были в зале, оба в тяжелых для меня условиях, мы играли на равных.
У Андрея невероятная мощь и убийственный форхенд. Поэтому нужно прикладывать максимум усилий, чтобы не давать ему бить справа, особенно с хавкорта. Наверное, в этом и будет план на игру с ним».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open
Успеха Рублику! И не только с форхенда))
Будет держать оборону ,заставит ошибаться Рублева,ловить на контр атаках.
В плане уверенности оба в порядке ,но трибуны на стороне Демона,а это плюс к скиллу и минум в плане менталки Андрея
Так что вопрос ,кто выиграет ,остается открытым до последнего розыгрыша в их матче!