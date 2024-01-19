Де Минаур о матче с Рублевым: «У него убийственный форхенд, с которого ему нельзя давать бить. Наверное, это будет мой план»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Алекс де Минаур Теннис

Алекс де Минаур поделился планом на игру с Андреем Рублевым.

В воскресенье они сыграют в четвертом круге Australian Open.

«С Рублевым мы играли несколько раз, причем на разных этапах нашей карьеры. В прошлом году мы дважды встречались. Я победил в Роттердаме, а он – в конце года в Париже. Оба матча были в зале, оба в тяжелых для меня условиях, мы играли на равных.

У Андрея невероятная мощь и убийственный форхенд. Поэтому нужно прикладывать максимум усилий, чтобы не давать ему бить справа, особенно с хавкорта. Наверное, в этом и будет план на игру с ним».

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8 комментариев
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Ну в этот раз Роттердам будет за Андреем
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на подаче он сегодня скрипел, лишь бы у Андрея был удачный день)
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Предупреждён - значит, вооружён.
Успеха Рублику! И не только с форхенда))
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Прекрасный план. Надежный как швейцарские часы.
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Не поможет. Рубль сейчас в огне. Де Минаур с его слабыми ударами против колотушек Андрея не справится. Максимум сет возьмёт австралиец.
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Ответ N1ghtwolf
Не поможет. Рубль сейчас в огне. Де Минаур с его слабыми ударами против колотушек Андрея не справится. Максимум сет возьмёт австралиец.
Не согласен, Де Минор лучший в этом году, думаю Андрей максимум сет возьмет, скорее над ним возьмут вверх его психи как всегда
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Ответ N1ghtwolf
Не поможет. Рубль сейчас в огне. Де Минаур с его слабыми ударами против колотушек Андрея не справится. Максимум сет возьмёт австралиец.
У Де Минуара есть его главное оружие ,это скорость и оборона.
Будет держать оборону ,заставит ошибаться Рублева,ловить на контр атаках.
В плане уверенности оба в порядке ,но трибуны на стороне Демона,а это плюс к скиллу и минум в плане менталки Андрея
Так что вопрос ,кто выиграет ,остается открытым до последнего розыгрыша в их матче!
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