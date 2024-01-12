Де Минаур о шумихе вокруг себя перед Australian Open: «Меня это не особо волнует. Вся подготовка остается прежней. И приоритеты тоже»

Алекс де Минаур прокомментировал разговоры о своей форме.

Австралиец на United Cup обыграл трех подряд соперников из топ-10 – Тэйлора Фрица, Новака Джоковича и Александра Зверева. По итогам турнира он дебютировал в десятке.

– Вас отвлекает вся эта шумиха вокруг того, насколько хорошо вы сейчас играете?

– Думаю, я из тех, кого нелегко отвлечь. Когда происходят такие вещи, меня это не особо волнует. Мои цели ясны и понятны: выигрывать матчи и стараться изо всех сил на корте.

Вся подготовка остается прежней. И приоритеты тоже. У меня все еще есть стремление и желание выйти на корт и показать все, что в моих силах.

Во всяком случае, это просто заставляет меня с нетерпением ждать начала турнира.

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