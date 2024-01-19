Рублев о том, как ему удается так сильно бить: «Я бы тоже хотел это знать»

Андрей Рублев после выхода в 1/8 финала Australian Open высказался о своих сильных сторонах. В третьем круге он обыграл Себастьяна Корду – 6:2, 7:6(6), 6:4.

– Как тебе удается так сильно бить по мячу?

– Я бы тоже хотел это знать (улыбается). Наверное, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. У некоторых игроков сильные ноги, у других – потрясающая подача. У меня... окей, немного силы. Но в остальном много недостатков, над которыми нужно работать, – сказал Рублев в интервью на корте.

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