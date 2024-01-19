Рублев о том, как ему удается так сильно бить: «Я бы тоже хотел это знать»
Андрей Рублев после выхода в 1/8 финала Australian Open высказался о своих сильных сторонах. В третьем круге он обыграл Себастьяна Корду – 6:2, 7:6(6), 6:4.
– Как тебе удается так сильно бить по мячу?
– Я бы тоже хотел это знать (улыбается). Наверное, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. У некоторых игроков сильные ноги, у других – потрясающая подача. У меня... окей, немного силы. Но в остальном много недостатков, над которыми нужно работать, – сказал Рублев в интервью на корте.
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Надо и с Кареном здесь сыграть. А потом и с Медведом.
Успеха и удачи нашим парням!
За последние два года играли три раза - 2-1 в пользу Рублёва.
Стоит выше в рейтинге Андрей ( всегда ) , лучше подача у Рублёва, лучше форхэнд, хуже играет у сетки , немного хуже защищается , приём подачи примерно одинаковый .
Мой прогноз - если Рублёв будет подавать , как в двух последних матчах ( с Юбэнксом и Кордой ) , то выиграет в трёх или максимум четырёх сетах .
Так вот, техника, считаю, здесь, разумеется, важна, но вовсе не определяющая. А других я опережал в первую очередь за счет резкости броска, а во вторую за счет его амплитуды. Полагаю, что и Рублев, не будучи столь мощным физически, как многие другие, просто правильно вкладывается в удар.