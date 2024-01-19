Рублев о том, как ему удается так сильно бить: «Я бы тоже хотел это знать»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев после выхода в 1/8 финала Australian Open высказался о своих сильных сторонах. В третьем круге он обыграл Себастьяна Корду – 6:2, 7:6(6), 6:4.

– Как тебе удается так сильно бить по мячу? 

– Я бы тоже хотел это знать (улыбается). Наверное, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. У некоторых игроков сильные ноги, у других – потрясающая подача. У меня... окей, немного силы. Но в остальном много недостатков, над которыми нужно работать, – сказал Рублев в интервью на корте.

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9 комментариев
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Рублик с Медведом уже 3 раза сыграли на Шлемах (+ ещё 2 раза на Итоговых). А с Хачановым на Шлемах ещё не играли.
Надо и с Кареном здесь сыграть. А потом и с Медведом.
Успеха и удачи нашим парням!
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+11
Ответ Антон Тимофеев
Вторую подачу подтянул немного.
Он на этой Австралии подаёт как не в себя.Бекхэнд то же продолжает улучшать.Но лучше бы оборонительную игру и укороченные подтянул
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Ответ Анвар
К сожалению против Де Минаур Шансов слишком мало
И какие аргументы Вы бы могли привести ?
За последние два года играли три раза - 2-1 в пользу Рублёва.
Стоит выше в рейтинге Андрей ( всегда ) , лучше подача у Рублёва, лучше форхэнд, хуже играет у сетки , немного хуже защищается , приём подачи примерно одинаковый .
Мой прогноз - если Рублёв будет подавать , как в двух последних матчах ( с Юбэнксом и Кордой ) , то выиграет в трёх или максимум четырёх сетах .
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Ответ Railway/
Расстраивает, что Андрей перестал прогрессировать как теннисист. я не вижу в его игре каких-то новых тактических решений, технического разнообразия. Да, и текущую планку держит высокую, но не более. А так хочется, чтобы Андрей вышел на новый для себя уровень (выше ессно).
Вторую подачу подтянул немного.
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Попробую раскрыть секрет сильной подачи, исходя из собственного опыта. Как-то в 5-м классе заболел учитель и урок вел другой очень опытный педагог. В то время я был одним из самых худых в классе. Сдавали броски на оценку: сначала на технику по 2 попытки. Я что-то прошляпил, бросил как всегда и получил 3-ку. Удивился, но когда понял причину, исправил технику, бросив на 5. Затем бросали на длину и тут пришла очередь удивляться учителю, т.к. я со своей неправильной техникой умудрялся бросать теннисный мяч дальше всех, аж за 50 м.
Так вот, техника, считаю, здесь, разумеется, важна, но вовсе не определяющая. А других я опережал в первую очередь за счет резкости броска, а во вторую за счет его амплитуды. Полагаю, что и Рублев, не будучи столь мощным физически, как многие другие, просто правильно вкладывается в удар.
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Ответ бизе
И какие аргументы Вы бы могли привести ? За последние два года играли три раза - 2-1 в пользу Рублёва. Стоит выше в рейтинге Андрей ( всегда ) , лучше подача у Рублёва, лучше форхэнд, хуже играет у сетки , немного хуже защищается , приём подачи примерно одинаковый . Мой прогноз - если Рублёв будет подавать , как в двух последних матчах ( с Юбэнксом и Кордой ) , то выиграет в трёх или максимум четырёх сетах .
Де Минаур лучшей форме сейчас но Андрюха хотел сказать 50/50 шансы
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Ответ Railway/
Расстраивает, что Андрей перестал прогрессировать как теннисист. я не вижу в его игре каких-то новых тактических решений, технического разнообразия. Да, и текущую планку держит высокую, но не более. А так хочется, чтобы Андрей вышел на новый для себя уровень (выше ессно).
Комментарий удален модератором
Ответ LeNok
Он на этой Австралии подаёт как не в себя.Бекхэнд то же продолжает улучшать.Но лучше бы оборонительную игру и укороченные подтянул
О чем и речь, он вообще не рвет темп. В его матчах игра-перестрелка, прямолинейная.
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