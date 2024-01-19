Джокович после выхода в четвертый круг Australian Open: «На самом деле я могу выдохнуть. Верю, что прибавлю по ходу турнира»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал выход в 1/8 финала Australian Open.

В третьем круге он обыграл Томаса Мартина Этчеверри – 6:3, 6:3, 7:6(2).

– Обычно вы набираете по ходу турнира. У вас есть сомнения, что в этот раз такого может не быть?

– Вы имеете в виду, что не дойду до финала или не смогу добавить по ходу матча?

– Я имею в виду, что вы не сможете поймать ритм.

– Да-да. Я в каждом матче здесь с этим сталкивался. На самом деле я могу выдохнуть и очень рад, что чувствовал себя и сыграл так, как получилось сегодня. Определено лучше, чем в двух предыдущих матчах.

Да, я приехал на турнир не в лучшем состоянии в плане здоровья, физической формы и самого тенниса. Конечно, это все связано. У меня не получилось показать свой максимум в плане качества игры, но я в 1/8 финала.

Я верю, что прибавлю по ходу турнира. Сегодня так и было. Надеюсь, каждый новый день будет лучше.

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10 комментариев
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Ответ Йенс Мустерманн
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Здорово, что ты потихоньку начинаешь признавать тотальное превосходство Джоковича над остальными игроками, может скоро и гадости перестанешь писать в его адрес и вместе порадуемся если возьмёт🏆😀👍‼️
+22
0
+22
Такие паузы между матчами на Шлемах позволяют идеально набрать форму по ходу турнира. Джокович этим прекрасно пользуется, в этом и есть отчасти секрет его долголетия.

Сегодня очень агрессивно он играть ещё не мог, многовато мазал в этом случае, но работа ног, темп, подачи, контратаки - всё это уже близко к его обычному уровню.
+7
0
+7
Джока-верим!
+6
0
+6
Йенсу бы вспомнить, как он топил за Новака(тогда он называл его по имени) против Рафы в финале Австралии 2019, наверное, и на Гарросах последних.
+4
0
+4
молодец Новак-- не подводит своих фанов!
здоровья и удачи Величайшему в остальных матчах
+4
0
+4
Ответ leon01
Джока, тебе не надо прибавлять… эти мертвяки сами себя закопают… просто выйди на корт и не забудь взять ракетку
Кто из топ-5 мертвяк?
+1
0
+1
Джока, тебе не надо прибавлять… эти мертвяки сами себя закопают… просто выйди на корт и не забудь взять ракетку
+1
-1
0
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