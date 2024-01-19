Джокович о том, сдавал ли он тест на ковид из-за насморка: «Нет, не сдавал. Думаю, это обычная вирусная инфекция»
Новак Джокович рассказал о болезни после выхода во вторую неделю Australian Open.
– У вас сегодня все еще был насморк. Вы знаете, что это именно за болезнь, как это на вас влияет? Сдавали ли вы тест на ковид после приезда в Мельбурн?
– Нет, не сдавал. Думаю, это обычная вирусная инфекция. Сейчас она уже проходит, просто все еще течет нос. Вот и все, – сказал Джокович.
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