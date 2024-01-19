Джокович о том, сдавал ли он тест на ковид из-за насморка: «Нет, не сдавал. Думаю, это обычная вирусная инфекция»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович рассказал о болезни после выхода во вторую неделю Australian Open.

– У вас сегодня все еще был насморк. Вы знаете, что это именно за болезнь, как это на вас влияет? Сдавали ли вы тест на ковид после приезда в Мельбурн?

– Нет, не сдавал. Думаю, это обычная вирусная инфекция. Сейчас она уже проходит, просто все еще течет нос. Вот и все, – сказал Джокович.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ cosset
австралийцы даже не знают, что у них лечебные деревья растут - пообнимался, заземлился и насморк прошел. всё еще с ковидом этим носятся.
Так и есть. А как по вашему еще должен проходить насморк?
+12
0
+12
Как обычно не журналисм а чистая провокация 🤮
+8
-1
+7
2024 год...уже 4 года как этот ковид, а всё носятся с ним хотя понятно что это тоже самое что и другие орви, он навсегда с нами
+7
-2
+5
Интервью интересней. чем только про насморк.
+5
-3
+2
Короноаферисты всё никак не успокоятся!
+2
0
+2
Ответ Ярик01
От 3 до 7 дней. 14 дней совсем ненормально
Присказку не я придумал. Задолго до меня. Вы слишком серьёзно подходите к вопросу.
+2
0
+2
Я обычно вспоминаю, что если насморк (простуду) лечить, то она вылечивается за две недели, если не лечить, то проходит через 14 дней.
+2
-1
+1
Ответ Boris Litvak
Я обычно вспоминаю, что если насморк (простуду) лечить, то она вылечивается за две недели, если не лечить, то проходит через 14 дней.
От 3 до 7 дней. 14 дней совсем ненормально
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий