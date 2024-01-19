Джокович 63-й раз вышел во вторую неделю ТБШ
Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Томаса Мартина Этчеверри в третьем круге Australian Open – 6:3, 6:3, 7:6(2).
Серб 63-й раз вышел во вторую неделю на турнирах «Большого шлема», на Australian Open – 16-й. Он никогда не проигрывал на Australian Open на стадии третьего круга.
24-кратный чемпион «Больших шлемов» побеждает в Мельбурне 31 матч подряд.
Теперь он встретится с Беном Шелтоном или Адрианом Маннарино.
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Новак не в звенящей форме, но и соперники тоже проще ожиданий.
оле
оле
оле !!!!
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Греков значительно больше - 250 тыс.