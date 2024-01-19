Джокович 63-й раз вышел во вторую неделю ТБШ

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Томаса Мартина Этчеверри в третьем круге Australian Open – 6:3, 6:3, 7:6(2).

Серб 63-й раз вышел во вторую неделю на турнирах «Большого шлема», на Australian Open – 16-й. Он никогда не проигрывал на Australian Open на стадии третьего круга.

24-кратный чемпион «Больших шлемов» побеждает в Мельбурне 31 матч подряд.

Теперь он встретится с Беном Шелтоном или Адрианом Маннарино.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новак прибавил, без потери сета наконец! С победой и удачи в следующем круге АО-24!😃
+17
-3
+14
Выше только Федерер - 69 выходов в четвёртый круг ТБШ.
+10
-2
+8
А Надаль еще не вышел во вторую неделю? Что-то не вижу новости про него
+13
-5
+8
Хорошо сегодня играл, был собран, заряжен, это очень радует. Не хватало немного терпения в 3 сете, но в целом, очень достойно. Идём дальше!!!
+7
0
+7
Новая набирает форму, в этом матче подача была абсолютно прекрасна.
+7
0
+7
Ответ encaro_one
Четыре матча осталось, телефочик Шелтон, Цыпа или Фриц, Синнер, и Алькарас. Новак не в звенящей форме, но и соперники тоже проще ожиданий.
Телефон не пройдёт француза - тот пикует, переживает в 35 вторую молодость - наивысший рейтинг №35.
+8
-1
+7
Ответ as009595@icloud.com
Хоть болельщик Рафы, но Федерер величайший
Величайший Джокович. Пора смириться.
+9
-3
+6
Четыре матча осталось, телефочик Шелтон, Цыпа или Фриц, Синнер, и Алькарас.
Новак не в звенящей форме, но и соперники тоже проще ожиданий.
+8
-3
+5
Телефон не пройдёт француза - тот пикует, переживает в 35 лет вторую молодость - наивысший рейтинг №35. Буки канеш иначе считают.
+5
-2
+3
оле
оле
оле
оле !!!!
+3
-1
+2
Кто-то на днях интересовался численностью сербов в Австралии. 75 тыс. человек.
https://vk.com/wall-60735711_24998
Греков значительно больше - 250 тыс.
+4
-2
+2
Ответ Радость Ди Мария
Телефон не пройдёт француза - тот пикует, переживает в 35 вторую молодость - наивысший рейтинг №35.
👍😂
+2
-1
+1
Ответ Syndycate
А Надаль еще не вышел во вторую неделю? Что-то не вижу новости про него
Он загарает в Сауди
+2
-2
0
Ответ Радость Ди Мария
Телефон не пройдёт француза - тот пикует, переживает в 35 вторую молодость - наивысший рейтинг №35.
Даже так, не следил за тем матчем, удивило. Но и полегче будет после пяти сетов любого соперника.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий