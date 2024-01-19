Тимофеева прорекламировала свой ютуб-канал, оставляя автограф на камере

Теги Australian Open WTA Мария Тимофеева Теннис

Мария Тимофеева прорекламировала свой ютуб-канал после выхода в четвертый круг Australian Open.

Оставляя автограф на камере, она написала: «Прекрасное чувство. Подписывайтесь на Kiss My Ace».

За выход в четвертьфинал она сыграет с Мартой Костюк.

Сказочная Мария Тимофеева – в 1/8 Australian Open. А ее бэкхенд по линии – какая-то магия

Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – уже в четвертом круге Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас

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25 комментариев
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В прошлый раз не додумалась - пришлось победить ещё раз :)
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+35
Ответ Atom1c
Тут многие отмечали, что она блогер. Для меня это слово стало спустя время по сути оскорблением. Так вот, тем кто в курсе - может не стоит портить впечатление о Маше, или там годный контент?)
Почему бы не посмотреть и не составить собственное впечатление?
+25
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+25
Ответ Atom1c
Тут многие отмечали, что она блогер. Для меня это слово стало спустя время по сути оскорблением. Так вот, тем кто в курсе - может не стоит портить впечатление о Маше, или там годный контент?)
Вполне. Съемки с турниров, тренировок. Сама приятная достаточно. Смотрел ее еще когда была резидентом ТБН.
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Молодёжь, жжёт не по-детски :)))
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Название огненное конечно 🔥👍🏻😄 После такой победы имеет право на небольшую рекламную паузу ))
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во всем молодец!
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Ответ "Зенит-Газпром"
Комментарий удален пользователем
Огненная в том что очень неплохая игра слов, немного на грани фола. Честно говоря, странно что это название до Тимофеевой не было занято.
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Ответ Atom1c
Не с самим словом, а с понятием "блогер"
Блогеры бывают абсолютно разные. Она видеоблогер. Есть пишущие блогеры,есть инста блогеры. Зашкварно,скорее,понятие " эксперт" , коих сейчас развелось на каждой помойке. А Маша без прекрас показывает, со своей подругой по ютубу ,быт и соревновательные будни тех,кто стоит за сотней и ниже. Там,кстати некоторые наши молодые девчонки тоже попадают. Настя Захарова была.
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Ответ "Зенит-Газпром"
Комментарий удален пользователем
Грамотные также знают устойвое ругательное выражение "Kiss my a**", которое и обыгрывается в названии блога.
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Конкурент Касаткиной)
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Я подписан, хороший контент о буднях путешествий по теннисном туру
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Ответ azfotki
Блогеры бывают абсолютно разные. Она видеоблогер. Есть пишущие блогеры,есть инста блогеры. Зашкварно,скорее,понятие " эксперт" , коих сейчас развелось на каждой помойке. А Маша без прекрас показывает, со своей подругой по ютубу ,быт и соревновательные будни тех,кто стоит за сотней и ниже. Там,кстати некоторые наши молодые девчонки тоже попадают. Настя Захарова была.
а с экспертами что не так? )
со словом я имею в виду, а не с шарлатанами
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Ответ "Зенит-Газпром"
Комментарий удален пользователем
А некоторые, думаю, даже расстроились, что там эйс.
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Ответ Андрей Ломакин
Огненная в том что очень неплохая игра слов, немного на грани фола. Честно говоря, странно что это название до Тимофеевой не было занято.
Комментарий удален пользователем
Ответ LightWithin
Название огненное конечно 🔥👍🏻😄 После такой победы имеет право на небольшую рекламную паузу ))
Комментарий удален пользователем
Ответ Atom1c
Тут многие отмечали, что она блогер. Для меня это слово стало спустя время по сути оскорблением. Так вот, тем кто в курсе - может не стоит портить впечатление о Маше, или там годный контент?)
тоже надо порекламить. nice ace тг))
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Ответ Syndycate
Наверно ассоциируется с треш-блогерами, коих большинство) которые всякую ерунду снимают
ну блин, музыкантов, которые делают плохую музыку, тоже очень много, возможно даже большинство, но это не проблема самого понятия "музыкант" :)
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Ответ Scorpic
Почему бы не посмотреть и не составить собственное впечатление?
Пожалуй я так и сделаю =)
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Ответ Under
а что с понятием блогер не так? )
Наверно ассоциируется с треш-блогерами, коих большинство) которые всякую ерунду снимают
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Ответ Under
а что не так со словом?
Не с самим словом, а с понятием "блогер"
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Ответ Atom1c
Тут многие отмечали, что она блогер. Для меня это слово стало спустя время по сути оскорблением. Так вот, тем кто в курсе - может не стоит портить впечатление о Маше, или там годный контент?)
а что не так со словом?
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Посмотрел канал, отлично, молодец девушка, не закисает теннисом, сейчас получит раза в три больше подписчиков. Первый раз смотрю жизнь профи изнутри, интересно. Не спорьте, смысла нет спорить. Думаю открыть или нет свой канал, среднего любителя, среднего уровня миллионого города))
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Интересно, будет ли кроссовер с блогом Забияко, и снимали ли они друг друга)
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Тут многие отмечали, что она блогер. Для меня это слово стало спустя время по сути оскорблением.

Так вот, тем кто в курсе - может не стоит портить впечатление о Маше, или там годный контент?)
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умная девочка )
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