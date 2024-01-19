Тимофеева прорекламировала свой ютуб-канал, оставляя автограф на камере
Мария Тимофеева прорекламировала свой ютуб-канал после выхода в четвертый круг Australian Open.
Оставляя автограф на камере, она написала: «Прекрасное чувство. Подписывайтесь на Kiss My Ace».
За выход в четвертьфинал она сыграет с Мартой Костюк.
Сказочная Мария Тимофеева – в 1/8 Australian Open. А ее бэкхенд по линии – какая-то магия
Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – уже в четвертом круге Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас
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со словом я имею в виду, а не с шарлатанами
Так вот, тем кто в курсе - может не стоит портить впечатление о Маше, или там годный контент?)