20-летняя Тимофеева обыграла №12 Хаддад Майю и вышла во вторую неделю на дебютном ТБШ

170-я ракетка мира Мария Тимофеева победила №12 Беатрис Хаддад Майю в третьем круге Australian Open – 7:6(7), 6:3.

В первом сете она ушла со счета 0:3 по геймам и с 1:4 на тай-брейке. Также она отыграла на тай-брейке один сетбол.

В Мельбурне 20-летняя Тимофеева впервые прошла квалификацию «Шлема» (в прошлом году трижды проигрывала).

Матч с бразильянкой для нее первый против соперниц из топ-50.

Теперь Тимофеева встретится с Мартой Костюк.

Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – уже в четвертом круге Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас

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