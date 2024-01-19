20-летняя Тимофеева обыграла №12 Хаддад Майю и вышла во вторую неделю на дебютном ТБШ
170-я ракетка мира Мария Тимофеева победила №12 Беатрис Хаддад Майю в третьем круге Australian Open – 7:6(7), 6:3.
В первом сете она ушла со счета 0:3 по геймам и с 1:4 на тай-брейке. Также она отыграла на тай-брейке один сетбол.
В Мельбурне 20-летняя Тимофеева впервые прошла квалификацию «Шлема» (в прошлом году трижды проигрывала).
Матч с бразильянкой для нее первый против соперниц из топ-50.
Теперь Тимофеева встретится с Мартой Костюк.
Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – уже в четвертом круге Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас
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