20-летняя Тимофеева обыграла №12 Хаддад Майю и вышла во вторую неделю на дебютном ТБШ

Теги Australian Open WTA Беатрис Хаддад Майя Мария Тимофеева Теннис

170-я ракетка мира Мария Тимофеева победила №12 Беатрис Хаддад Майю в третьем круге Australian Open – 7:6(7), 6:3.

В первом сете она ушла со счета 0:3 по геймам и с 1:4 на тай-брейке. Также она отыграла на тай-брейке один сетбол.

В Мельбурне 20-летняя Тимофеева впервые прошла квалификацию «Шлема» (в прошлом году трижды проигрывала).

Матч с бразильянкой для нее первый против соперниц из топ-50.

Теперь Тимофеева встретится с Мартой Костюк.

Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – уже в четвертом круге Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас

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22 комментария
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Мария, отличный теннис и заслуженная феноменальная победа ! Поздравляю с выходом во вторую неделю Шлема!🔥Дальнейшего прогресса!
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Можно смело сказать, что эксперимент у семьи пианистов, по проверке других способностей у потомков ,привел к отличным результатам.Девочка влюбила зал в себя, не опустила руки после нескольких упущенных матчболов, продолжала договоариваться с кортом и с кем то выше- и заслуженно победила.
Зы. Захарова тоже понравилась заряженностью, но огорчила в решающие моменты
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Какая же умничка! Творит историю на этом АО вместе с Миррой!
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С детства за киссмайэйсову
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Мария супер!!!Такой матч!!!С 5 матч-бола выиграла.в первом сете с 3:0.нет слов!!!
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Красава! Умничка! Не без нервов, но вырвала победу!!!
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Алькарас кусает локти
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Ответ sined2000
Алькарас кусает локти
Мог быть просто альфонсом при успешной теннисистке, а не вот это вот всё тренировки, игры, нервы :)
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О ней теперь блог будет ? За Мирру болею , но и о других надо пару слов.
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Цепкая тётенька из Бразилии попалась. 5 матчпойнтов отыграла. Для Хаддад 3 круг тоже рекорд. Теперь украинка.
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Ну просто умница. Kiss my ace)))
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Молодец Маша ! Характер спортивный есть и бойцовский тоже. Добилась заметного для себя успеха на АО. Теперь прибавлять по ходу сезона и продвигаться в рейтинге. Удачи !
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Ответ sabur
Можно смело сказать, что эксперимент у семьи пианистов, по проверке других способностей у потомков ,привел к отличным результатам.Девочка влюбила зал в себя, не опустила руки после нескольких упущенных матчболов, продолжала договоариваться с кортом и с кем то выше- и заслуженно победила. Зы. Захарова тоже понравилась заряженностью, но огорчила в решающие моменты
Ха, договариваться с кортом, точно! Было пару раз, когда у Беатрис прошли "close calls" и после этого Маша кажется просила у задней линии, чтобы она сыграла за нее в следующий раз))
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Ответ Dym86
Мог быть просто альфонсом при успешной теннисистке, а не вот это вот всё тренировки, игры, нервы :)
Учитывая, что Алькарас лайкает очень многих теннисисток, он скорее ищет свою Мирку, которая ради него бросит карьеру. Я думаю, что Калинская на эту роль идеально подходит. У них в инсте взаимные лайки, она просто пока еще не осознала своего счастья)
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Ответ Atom1c
Ха, договариваться с кортом, точно! Было пару раз, когда у Беатрис прошли "close calls" и после этого Маша кажется просила у задней линии, чтобы она сыграла за нее в следующий раз))
Да))) А у Марии пошли как раз ауты по 0.05 мм, она пару раз предъявляла корту, а потом просила у задней линии
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Молодец, Маша! Не позорит фамилию))))
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Машу с победой! Таки не зря в Индию ездила) Ну и матч с Костюк обещаю смотреть с начала и до победы!
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Если Хантер и иже с ними не сотворят чудес - должна дебютировать в топ-100. Как раз №100 в живом рейтинге
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Ответ dalmolchun
Цепкая тётенька из Бразилии попалась. 5 матчпойнтов отыграла. Для Хаддад 3 круг тоже рекорд. Теперь украинка.
Четыре, на пятом сдулась.
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Ответ dalmolchun
Цепкая тётенька из Бразилии попалась. 5 матчпойнтов отыграла. Для Хаддад 3 круг тоже рекорд. Теперь украинка.
Она в 1/2 не так давно была, если не ошибаюсь
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Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Она в 1/2 не так давно была, если не ошибаюсь
В АО для неё 3 круг рекорд.
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Тимофееву никто не пиарил в отличии от Шнайдер. В итоге Шнайдер - аут, Маша в 4 круге.
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