Тимофеева о том, что реализовала только пятый матчбол: «Хаддад Майя очень хорошо справлялась с давлением. Так что я молилась теннисным богам»

Теги Australian Open WTA Беатрис Хаддад Майя Мария Тимофеева Теннис

Мария Тимофеева прокомментировала выход во вторую неделю.Australian Open.

В третьем круге она обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю – 7:6(7), 6:3.

«Для меня она вообще третья – если считать квалификацию. Ощущение, что я в сказке. Но благодаря поддержке этих потрясающих болельщиков у меня ощущение, что все возможно. Спасибо всем за поддержку, я ее очень ценю.

Для меня это новый опыт, и я наслаждаюсь каждой секундой».

Также Тимофеева прокомментировала то, что реализовала только пятый матчбол.

«Беатрис очень хорошо справлялась с давлением на матчболах, играла надежно. Так что я молилась теннисным богам, просила о помощи».

Кроме того, она рассказала, что помогло ей выйти во вторую неделю.

«Я подумала, раз уж я попала в сетку, почему бы не задержаться подольше? Это единственная мотивация – выходить и наслаждаться каждым матчем».

Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – уже в четвертом круге Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"я была рада и горда уходя с корта, но потом узнала, что Андреева ушла с 1:5 и матчболла и это меня приземлило".
+17
-4
+13
Умница!
+8
0
+8
в ютубе есть её матч с Лопатецкой от 2017 года. она там крестится как не в себя. как Прозорова на последнем us open
+3
0
+3
Ответ Dym86
"я была рада и горда уходя с корта, но потом узнала, что Андреева ушла с 1:5 и матчболла и это меня приземлило".
ахахаха) точно)
+1
0
+1
Болельщики и религия - с козырей зашла. Все в блог
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий