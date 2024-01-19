Тимофеева о том, что реализовала только пятый матчбол: «Хаддад Майя очень хорошо справлялась с давлением. Так что я молилась теннисным богам»

Мария Тимофеева прокомментировала выход во вторую неделю.Australian Open.

В третьем круге она обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю – 7:6(7), 6:3.

«Для меня она вообще третья – если считать квалификацию. Ощущение, что я в сказке. Но благодаря поддержке этих потрясающих болельщиков у меня ощущение, что все возможно. Спасибо всем за поддержку, я ее очень ценю.

Для меня это новый опыт, и я наслаждаюсь каждой секундой».

Также Тимофеева прокомментировала то, что реализовала только пятый матчбол.

«Беатрис очень хорошо справлялась с давлением на матчболах, играла надежно. Так что я молилась теннисным богам, просила о помощи».

Кроме того, она рассказала, что помогло ей выйти во вторую неделю.

«Я подумала, раз уж я попала в сетку, почему бы не задержаться подольше? Это единственная мотивация – выходить и наслаждаться каждым матчем».

Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – уже в четвертом круге Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас

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