Мирра Андреева о камбэке в решающем сете: «Когда счет стал 1:5, отпустила ситуацию и подумала, что хуже уже быть не может»

Теги Australian Open WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева прокомментировала победу над Диан Парри на Australian Open.

Матч закончился со счетом 1:6, 6:1, 7:6(10-5).

– Мирра, с победой. Как удалось ментально справиться и перестроиться при счете 1:5 в решающем сете?

– На самом деле, даже не думала, что получится после первого сета, который завершился 1:6 за 30 минут или даже меньше. Думала так: во втором сете, надо хотя бы два гейма, может, три, будет хорошо. Тогда я буду точно знать, что выложилась на сто процентов. Но получилось выиграть второй сет с таким же счетом. И в третьем сете я планировала уже лидировать по счету, потому что, выиграв пять геймов подряд во втором сете, я думала, все, у меня преимущество. Но было очень сложно в игровом плане.

У нее очень хороший удар справа, поэтому я старалась все играть под лево, но она переигрывала меня резаными и сменой ритма. Когда счет стал 1:5, я отпустила ситуацию и подумала, что хуже уже быть не может, нужно взять еще хотя бы один гейм, и в итоге я выиграла, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Мирра Андреева! Спаслась при 1:5, вытащила матчбол – и уже в 1/8 финала!

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15 комментариев
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Прямо как Рублёв. Метод действует!
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Ответ Hardy
по игре казалось, что как раз фх Парри менее опасен и неудобен, чем бх и слайсы
Форхенд у нее ударный, а бэкхэнд (одноручный) - подготавливающий атаку и выбивающий ошибки у соперницы.
Вообще в плане оснащения технического француженка очень хороша. Непонятно, что она делает в середине первой сотни.
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Случай, мягко говоря, не уникальный для женского тенниса. И рецепт в общем-то у всех этих камбэков был один - отпустить ситуацию. Но никогда такой камбэк не случится без помощи соперницы.
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Хорошо хоть поняла сама, что нужно реже играть под форхенд француженки, а то он у Парри убойный
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Так рождаются новые сверхзвезды! Спасти матч с 1:5 - это просто нечто! Браво. Молодец Мирра
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Ответ Дмитрий Маховиков
Форхенд у нее ударный, а бэкхэнд (одноручный) - подготавливающий атаку и выбивающий ошибки у соперницы. Вообще в плане оснащения технического француженка очень хороша. Непонятно, что она делает в середине первой сотни.
Кажется Парри на грунте должна быть опасна по такой игре
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Мирра, ты её просто размотала когда у неё появилась надежда
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Ну что ж, мысли о взятии конкретного гейма позволяют сконцентрироваться. Хорошая идея
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по игре казалось, что как раз фх Парри менее опасен и неудобен, чем бх и слайсы
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Давно заметил, что сестры (и особенно младшая) рубятся до последнего, и в этот раз Мирра доказала, что она настоящий боец. Удачи нашей звездочке!
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молодец, девочка!
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Гениально))
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Все нервы за последние два дня вымотали:)))
Спасибо Андрею, что не заставил волноваться:)
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Ответ инок
Так рождаются новые сверхзвезды! Спасти матч с 1:5 - это просто нечто! Браво. Молодец Мирра
Как Мыскина на олимпиаде, только наоборот!
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