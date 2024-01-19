Мирра Андреева о камбэке в решающем сете: «Когда счет стал 1:5, отпустила ситуацию и подумала, что хуже уже быть не может»

Мирра Андреева прокомментировала победу над Диан Парри на Australian Open.

Матч закончился со счетом 1:6, 6:1, 7:6(10-5).

– Мирра, с победой. Как удалось ментально справиться и перестроиться при счете 1:5 в решающем сете?

– На самом деле, даже не думала, что получится после первого сета, который завершился 1:6 за 30 минут или даже меньше. Думала так: во втором сете, надо хотя бы два гейма, может, три, будет хорошо. Тогда я буду точно знать, что выложилась на сто процентов. Но получилось выиграть второй сет с таким же счетом. И в третьем сете я планировала уже лидировать по счету, потому что, выиграв пять геймов подряд во втором сете, я думала, все, у меня преимущество. Но было очень сложно в игровом плане.

У нее очень хороший удар справа, поэтому я старалась все играть под лево, но она переигрывала меня резаными и сменой ритма. Когда счет стал 1:5, я отпустила ситуацию и подумала, что хуже уже быть не может, нужно взять еще хотя бы один гейм, и в итоге я выиграла, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Мирра Андреева! Спаслась при 1:5, вытащила матчбол – и уже в 1/8 финала!

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