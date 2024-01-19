Андреева четвертой за последние 30 лет дошла до 1/8 финала на «Уимблдоне» и Australian Open до 17-летия

Теги Мартина Хингис Татьяна Головин Australian Open Уимблдон WTA Коко Гауфф Мирра Андреева Теннис

16-летняя Мирра Андреева вышла во вторую неделю Australian Open.

Она стала четвертой теннисисткой за последние 30 лет, дошедшей до 1/8 финала и на «Уимблдоне», и на Australian Open до 17-летия.

До Андреевой это сделали Мартина Хингис, Татьяна Головин и Коко Гауфф.

Мирра Андреева! Спаслась при 1:5, вытащила матчбол – и уже в 1/8 финала!

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15 комментариев
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Самый сложный матч сыгран и теперь дело за малым - вынести Крейчикову, Соболенко, Гауфф, Швёнтек/Остапенко и стать первой со времён Хингис на АО-1997 победительницей ТБШ, которой нет 17 лет.
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Начало большого пути! Удачи и прогресса👍
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Мирра, что ты делаешь!!!
Продолжай 🙏🙏🙏
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Судя по габаритам может и выйдет новая Энен
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Ответ Михаил Пригода
Энен ниже, Мира уже 172 см
Мне кажется уже все 175.
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Отличная компания для Мирры)
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Хорошая компания. У Головин не сложилось из-за травм, так-то была очень перспективна.
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Ответ kjma
Судя по габаритам может и выйдет новая Энен
Энен ниже, Мира уже 172 см
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Ответ Другая_
Хорошая компания. У Головин не сложилось из-за травм, так-то была очень перспективна.
Во времена Головин таких очень перспективных как она в женском туре в районе десятка было.
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Молодчина, так держать!
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Ответ Геннадий Обломов
Против Арины у нее нет шансов. Соболенко в туре сейчас может проиграть только самой себе.
Не говори глупостей...посмотришь она проиграет гораздо раньше финала. Ей крупно повезло, что Рыбакина и Пегула вылетели....Но есть ещё Швентек и Гауфф, а так же талантливая молодёжь, голодная до побед!!!
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