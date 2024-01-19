Андреева четвертой за последние 30 лет дошла до 1/8 финала на «Уимблдоне» и Australian Open до 17-летия

16-летняя вышла во вторую неделю Australian Open.

Она стала четвертой теннисисткой за последние 30 лет, дошедшей до 1/8 финала и на « », и на до 17-летия.

До Андреевой это сделали , и .

Мирра Андреева! Спаслась при 1:5, вытащила матчбол – и уже в 1/8 финала!

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