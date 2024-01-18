Медведев о матче с Руусувуори: «Разминаться пришлось несколько раз – и когда я вышел на корт, я уже был уставшим»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Эмилем Руусувуори

Во втором круге Australian Open он отыгрался с 0:2 по сетам. Матч закончился в 3:40 утра.

«Тяжело, тяжело, тяжело. По-моему, оба матча, в которых я отыгрался с 0:2 по сетам, прошли здесь – на этом корте. И первый пятисетовик я тоже выиграл здесь.

Этот матч надолго останется в памяти. Сколько сейчас времени? 3:40 утра? (Болельщикам). Я бы на вашем месте ушел. Меня бы здесь уже не было. Так что спасибо большое. Вы сильные.

Перед нами женщины играли тай-брейк минут 35. В теннисе ты никогда не знаешь, когда есть, когда разминаться. И я все это сделал слишком рано. Думал, что матч закончится быстрее, что тай-брейк закончится быстрее. Так что разминаться пришлось несколько раз – и когда я вышел на корт, я уже был уставшим.

Эмиль в начале был готов лучше. Но я рад, что справился с трудностями – а было очень тяжело.

В первом сете я слишком много ошибался, просто куча ошибок. Потом я перепробовал 55 ракеток с разными натяжками. И наконец нашел ту, которой, как мне показалось, играл лучше. Я взял ее в третьем сете и играл ею до конца».

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