Медведев о матче с Руусувуори: «Разминаться пришлось несколько раз – и когда я вышел на корт, я уже был уставшим»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Эмиль Руусувуори Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Эмилем Руусувуори

Во втором круге Australian Open он отыгрался с 0:2 по сетам. Матч закончился в 3:40 утра.

«Тяжело, тяжело, тяжело. По-моему, оба матча, в которых я отыгрался с 0:2 по сетам, прошли здесь – на этом корте. И первый пятисетовик я тоже выиграл здесь.

Этот матч надолго останется в памяти. Сколько сейчас времени? 3:40 утра? (Болельщикам). Я бы на вашем месте ушел. Меня бы здесь уже не было. Так что спасибо большое. Вы сильные.

Перед нами женщины играли тай-брейк минут 35. В теннисе ты никогда не знаешь, когда есть, когда разминаться. И я все это сделал слишком рано. Думал, что матч закончится быстрее, что тай-брейк закончится быстрее. Так что разминаться пришлось несколько раз – и когда я вышел на корт, я уже был уставшим.

Эмиль в начале был готов лучше. Но я рад, что справился с трудностями – а было очень тяжело.

В первом сете я слишком много ошибался, просто куча ошибок. Потом я перепробовал 55 ракеток с разными натяжками. И наконец нашел ту, которой, как мне показалось, играл лучше. Я взял ее в третьем сете и играл ею до конца».

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14 комментариев
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Вышел уставшим и в первых двух сетах отдохнул.
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Дане вообщем-то по прилету в Австралию уже играть впадлу. Пока в азарт войдет, уже и спать ложиться надо бы.
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после всех этих его интервью хочется спросить а что в его понимании быть уставшим?)
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Оба тяжёлых матча закончились успешно для наших теннисистов : Блинкова обыграла Рыбакину, а Даня финна. Молодцы !
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Честно признаюсь думал отлетит в 3х сетах, когда начал гримасничать. Кто смотрит его матчи знают, что Дане тяжело потом перестроиться, такая психология, что поделаешь. Не знаю с каким настроем выйдет с Оже, но надеюсь что-то в голове переключится. Когда хочет играть и подача летит как боженька, и мячи мертвые тащит, атакует. В общем валидол. Я спать.
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Ответ S.Graf
Не, сегодня в Мельбурне точно флеш-моб среди NextGen и nextNextGen: кто затянет на 5 сетов и дольше сыграет. Жесть, а не денёк. Жаль, один Ру не осилил. Продырявили XPyне (как любит выражаться местный любитель молоденьких мальчиков). У Карася и так сетка легче лёгкого, а теперь там вообще дырень. Даня молодец, но нервишки потрепал изрядно. Нинада так больше, пжл))
Так Руне на Медведева выходил в 1/4. У Алькараса Зверев
+5
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+5
Не, сегодня в Мельбурне точно флеш-моб среди NextGen и nextNextGen: кто затянет на 5 сетов и дольше сыграет.
Жесть, а не денёк.
Жаль, один Ру не осилил. Продырявили XPyне (как любит выражаться местный любитель молоденьких мальчиков).
У Карася и так сетка легче лёгкого, а теперь там вообще дырень.

Даня молодец, но нервишки потрепал изрядно.
Нинада так больше, пжл))
+9
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+4
Ну этот денек был просто жесть. Дождь, боевик у Швентек, где она отскочила, потом очень непростой матч Алькараса, 4:30 у Зверева с Кляйном, почти 4 часа у Рууда и Порошочка Перселла, Норри спас 0:2, Казо снял с пробега Руне, Кецманович и Хуркач уже вечером и тоже в пяти сетах за 3:20+. Ну и Рыбка с Блинковой и Медведь с Руусувуори как гвоздь программы. Все остальное в рамках допустимого, но и этого с лихвой хватило
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Ответ Phantom3000
Честно признаюсь думал отлетит в 3х сетах, когда начал гримасничать. Кто смотрит его матчи знают, что Дане тяжело потом перестроиться, такая психология, что поделаешь. Не знаю с каким настроем выйдет с Оже, но надеюсь что-то в голове переключится. Когда хочет играть и подача летит как боженька, и мячи мертвые тащит, атакует. В общем валидол. Я спать.
Оже обыграет, потом вылетит
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Кстати, никто не пояснил насчет фингала/кровоподтека у Медведа.
Я на ветке основной спрашивал.

Там приличная гематома
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Видимо первые 2 сета и была разминка.
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Ответ Function
Оже обыграет, потом вылетит
Не факт, Димитров в 2023 дальше 4-го круга на Шлемах не заходил. Видимо, в пятисетовом формате Григора на далекие походы уже не хватает. Но, вот на Мастерсах и 250-500 он еще пошумит в 2024.
Так что, очень может быть, Медведев все же будет вылетать от Хуркача-Алькараса(Зверева). Посмотрим. 3-4 круг наверняка будут непростыми.
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Ответ Phantom3000
Честно признаюсь думал отлетит в 3х сетах, когда начал гримасничать. Кто смотрит его матчи знают, что Дане тяжело потом перестроиться, такая психология, что поделаешь. Не знаю с каким настроем выйдет с Оже, но надеюсь что-то в голове переключится. Когда хочет играть и подача летит как боженька, и мячи мертвые тащит, атакует. В общем валидол. Я спать.
Думаю, будет попроще. Через такие матчи форму наберёт постепенно.
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