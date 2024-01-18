Медведев третий раз отыгрался с 0:2 по сетам

Теги Australian Open Уимблдон ATP Марин Чилич Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Эмиль Руусувуори Теннис

Даниил Медведев во втором круге Australian Open обыграл Эмиля Руусувуори – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0.

Россиянин третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. В 2021-м он совершил такой камбэк против Марина Чилича на «Уимблдоне», а в 2022-м – против Феликса Оже-Альяссима на Australian Open.

Теперь баланс Медведева в пятисетовиках составляет 5:9.

В третьем круге он встретится с Оже-Альяссимом.

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29 комментариев
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Это был хитроумный план: дождаться жителей московского часового пояса с работы, чтобы дать им насладиться игрой русского гения в прямом эфире 😂
+59
-1
+58
В первом круге Медведев отыгрался с 0-1 по сетам, во втором с 0-2. По индукции, в третьем круге должен отыграться с 0-3.
+56
-1
+55
Да... Было непросто, но справился, красава, хоть ошибок и было море и финн играл оч круто, с каждым сетом прибавлял и в итоге все закончилось как и должно было✊👌
+13
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+13
Заставил Даня понервничать, зато тренеровку себе хорошую сделал)))
+9
0
+9
Истрепал, конечно нервы, но лучше так победить, чем проиграть. Ваш кэп)
+8
0
+8
Так то для игрока уровня Медведева стата по пятисетовикам прям не очень
+7
0
+7
После того, как бездарно слил второй сет на тай-брейке 7:1 я подумал, что это все.

Но чертяка посрамил меня и многих. Другое дело, будь там не финн с другой стороны, мог бы и не вытянуть уже
+6
0
+6
Ответ goodloser
В первом круге Медведев отыгрался с 0-1 по сетам, во втором с 0-2. По индукции, в третьем круге должен отыграться с 0-3.
И заметьте, в каждом матче соперник физически не выдерживает
+5
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+5
Величайше закончил баранкой финну!
+4
0
+4
Красавец. В последнем сете вообще как батя сыграл.
+5
-1
+4
Ответ Максим Новиков
Так то для игрока уровня Медведева стата по пятисетовикам прям не очень
Ну, начинал Медведев с 0-6)) Перед АО-21 была такая
стата. Последние 8 матчей: 5-3.
Так что 5-9 уже неплохо, глядишь, к концу карьеры на равенство выйдет))
+4
0
+4
Переломным моментом для Медведева стало тяжелое очко, выигранное в последней гейме 4-го сета при счете 30-30. Если бы это был брейк-пойнт Руусувуори, исход матча мог бы быть другим.
+3
0
+3
Ответ goodloser
В первом круге Медведев отыгрался с 0-1 по сетам, во втором с 0-2. По индукции, в третьем круге должен отыграться с 0-3.
Да, но есть нюанс )
+3
0
+3
Ответ AMS
Даниил!!!!! С победой, Это было очень красиво, но были моменты, когда было страшно, очень, парень из Греции играл очень хорошо. Очень рады, красавец, очень порадовал, спасибо. Удачи в следующем круге.
А с кем играл парень из Греции?
+3
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+3
Ответ Федор Петров
А с кем играл парень из Греции?
С Бадосой😉
+3
0
+3
Больше половины выигранных пятисетовых матчей - камбеки с 0:2. Жесть)
+2
0
+2
Опять финку завоевали с трудом.
Шо ж ты будешь делать )
+3
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+2
Ответ Vishenka90
Переломным моментом для Медведева стало тяжелое очко, выигранное в последней гейме 4-го сета при счете 30-30. Если бы это был брейк-пойнт Руусувуори, исход матча мог бы быть другим.
В том гейме первое очко было не менее важным, при 0-0. Даня отлично подал первой и от души пальнул в заднюю, на грани с аутом. Было предчувствие, что если бы он смазал тот удар, то распсиховался и проиграл 5-7 в четвертом сете.
+1
0
+1
Ответ goodloser
В первом круге Медведев отыгрался с 0-1 по сетам, во втором с 0-2. По индукции, в третьем круге должен отыграться с 0-3.
и поехать домой
+1
0
+1
Ответ Guillermo
Искренне ваш, Джейсон Стетхем
Какое-то колдунство! Откуда вы знаете моё имя?)
+1
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+1
Ответ Кот под ногами майора
Истрепал, конечно нервы, но лучше так победить, чем проиграть. Ваш кэп)
Искренне ваш, Джейсон Стетхем
+1
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+1
Ответ costa0545
Посмотрим, как в этот раз с играем Оже-Альяссимом, в прошлом году нарвался, на не удобного Корду в третьем круге и проиграл, как будет в этот раз )))
В этот раз неудобный руусувууори был во втором но он переборол
0
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Ответ goodloser
В первом круге Медведев отыгрался с 0-1 по сетам, во втором с 0-2. По индукции, в третьем круге должен отыграться с 0-3.
Но есть момент)))
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Ответ bet1972
Красавец. В последнем сете вообще как батя сыграл.
самому финну)))
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Мужи-и-и-к! 👍🏻
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Похоже Медведев просто играет с самим собой ....
Хочу играю, не хочу не играю.
А где спортивная злость ?
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Посмотрим, как в этот раз с играем Оже-Альяссимом, в прошлом году нарвался, на не удобного Корду в третьем круге и проиграл, как будет в этот раз )))
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Дане успеть отдохнуть, восстановиться и сил в матче с Феликсом.
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