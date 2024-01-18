Медведев третий раз отыгрался с 0:2 по сетам

во втором круге Australian Open обыграл – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0.

Россиянин третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. В 2021-м он совершил такой камбэк против на « », а в 2022-м – против на Australian Open.

Теперь баланс Медведева в пятисетовиках составляет 5:9.

В третьем круге он встретится с Оже-Альяссимом.

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