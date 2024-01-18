Медведев третий раз отыгрался с 0:2 по сетам
Даниил Медведев во втором круге Australian Open обыграл Эмиля Руусувуори – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0.
Россиянин третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. В 2021-м он совершил такой камбэк против Марина Чилича на «Уимблдоне», а в 2022-м – против Феликса Оже-Альяссима на Australian Open.
Теперь баланс Медведева в пятисетовиках составляет 5:9.
В третьем круге он встретится с Оже-Альяссимом.
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Но чертяка посрамил меня и многих. Другое дело, будь там не финн с другой стороны, мог бы и не вытянуть уже
стата. Последние 8 матчей: 5-3.
Так что 5-9 уже неплохо, глядишь, к концу карьеры на равенство выйдет))
Шо ж ты будешь делать )
Хочу играю, не хочу не играю.
А где спортивная злость ?