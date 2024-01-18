Медведев и Руусувуори доиграли в 3:40 ночи по Мельбурну

Теги Маркос Багдатис Ллейтон Хьюитт Australian Open ATP Даниил Медведев Эмиль Руусувуори Теннис

Во втором круге Australian Open Даниил Медведев обыграл Эмиля Руусувуори – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0.

Встреча началась в 23:17 по местному времени, а завершилась – в 3:40.

Матч длился 4 часа 23 минуты.

Самое позднее окончание матча на Australian Open – 4:33 утра. В 2008-м Ллейтон Хьюитт и Маркос Багдатис играли до этого времени.

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37 комментариев
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Только Медведев может повесить баранку в 4 утра!
+54
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+54
Ответ Anton Kiryushkin
Не только. Но по честному, первые два сета он проиграл. Дальше видимо у финна батарейка стала садиться. То есть дотерпел. Но будь у Эмиля сил больше, ехал бы Медведев уже в аэропорт.
Ну если совсем по-честному, то второй сет должен был спокойно доводить до победы (как и четвертый еще до тая), а там бы и не факт, что пятый понадобился
+23
0
+23
Ответ SKA Rostov1992
С победой Даню, но пока очень тяжело играет. Димитров в 4 круге выглядит даже фаворитом в потенциальной встрече, но будем надеяться на лучшее
Дойти ещё надо до Димитрова
+17
0
+17
Благо есть пару дней на восстановление, к следующему матчу будет свежим
+14
0
+14
Ответ Anton Kiryushkin
Не только. Но по честному, первые два сета он проиграл. Дальше видимо у финна батарейка стала садиться. То есть дотерпел. Но будь у Эмиля сил больше, ехал бы Медведев уже в аэропорт.
Смотрел матч и только на это и надеялся)) Что Финн устанет, а Даня вытерпит )
Так и получилось
Золотое правило - когда игра не клеится, нужно просто терпеть. А Данька в этом собаку съел
+9
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+9
Это было весьма валидольно, порадовала баранка в крайнем сете👍‼️
+12
-3
+9
С победой Даню, но пока очень тяжело играет. Димитров в 4 круге выглядит даже фаворитом в потенциальной встрече, но будем надеяться на лучшее
+9
0
+9
Ответ Максим Катебо
Финну надо было ковать железо пока горячо, с Даней, который разыгрался, очевидно, ловить ему нечего. Ну и косяк Медведева, решение не играть пре-турик перед АО, думаю отсутствие соревновательной практики могло сказаться. Видно было по началу особенно, что Медведев еще просто на пляже, а Эмиль в игре. Будет уроком значит.
Это абсолютно верное решение. Посмотрите просто, сколько ему очков потом защищать, после AO...
Там не будет времени на отдых
+8
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+8
Ответ Сергей Гуцол
Благо есть пару дней на восстановление, к следующему матчу будет свежим
У Дани явные проблемы с игрой, просто свежесть не поможет
+7
-2
+5
Ответ Affatograf
Только Медведев может повесить баранку в 4 утра!
Не только. Но по честному, первые два сета он проиграл. Дальше видимо у финна батарейка стала садиться. То есть дотерпел. Но будь у Эмиля сил больше, ехал бы Медведев уже в аэропорт.
+9
-4
+5
Ответ SKA Rostov1992
С победой Даню, но пока очень тяжело играет. Димитров в 4 круге выглядит даже фаворитом в потенциальной встрече, но будем надеяться на лучшее
Честно говоря, Гриша тоже сегодня не особо впечатлил. Но эта будет пушечная битва, реально проверка амбиций для высоких свершений.
Но пока Медведев выглядит как то вяло.
+4
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+4
Эт ещё Даниил в решающем пятом сете решил не затягивать)
+3
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+3
Час до рекорда не дотянули, просто Даня уже один играл... Эмиль уснул
+2
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+2
Из хорошего теста сделан Медведев, посмотрим как дальше будет бороться)))
+3
-1
+2
Финну надо было ковать железо пока горячо, с Даней, который разыгрался, очевидно, ловить ему нечего. Ну и косяк Медведева, решение не играть пре-турик перед АО, думаю отсутствие соревновательной практики могло сказаться. Видно было по началу особенно, что Медведев еще просто на пляже, а Эмиль в игре. Будет уроком значит.
+2
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+2
Ответ den258
Что значит повезло? Не просто же так на ТБШ до 3 сетов играют. Значит на длинной дистанции Мед сильнее, вот и все
Фин был сильнее быстрее Дани, Даня много раз попадался на ловушки фина, Даня мог проиграть, но Дане повезло что фин стал терять ловкость которая в первых 2 сетах, а потом еще играл наверное с травмой руки.
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Ответ evgeniiios
Оже победил в этом матче Медведева и Руусувори
Та ладно, оже уже (каламбур) не тот.
Медвед после этого матча тупить должен меньше.

Кстати, как он круто по-английски говорит.
Это не карасик со своим "олль"
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+1
Ответ Максим Катебо
Может и верное, но без практики он был в сете от того, чтобы абсолютно оподливиться на шлеме…все таки шлем в карьере топа важнее, чем защита очков
Ну, АО Даниилу все равно не особо светит с такой сеткой, да и с живым Новаком)) А вылетать во 2 круге или в финале, именно Даниилу, разницы немного, 2 финала АО у него все равно уже есть, будет третий - что изменится?))) Хотя, с учетом того, что дальше защищать кучу очков, но вот как раз на Шлеме защищать немного...
Можно было бы и попробовать на Шлеме хорошо выступить, чтобы дальше иметь право на ошибку.
Правда, не обязательно защищать прям все. Главное, из топ-4 не вывалиться. Даже если Синнер обгонит, не так страшно...А 5-6 места от Даниила прилично отстают, так что надо защитить процентов 60-70 в феврале-мае и будет вполне норм.
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Ответ LIv93
Это абсолютно верное решение. Посмотрите просто, сколько ему очков потом защищать, после AO... Там не будет времени на отдых
Может и верное, но без практики он был в сете от того, чтобы абсолютно оподливиться на шлеме…все таки шлем в карьере топа важнее, чем защита очков
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Ответ Jgh
Да повезло Дане что у фина стала кончаться энергия и что последние 2 сета фин играл с травмой.
Что значит повезло? Не просто же так на ТБШ до 3 сетов играют. Значит на длинной дистанции Мед сильнее, вот и все
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Тут, помнится, кто-то очень громко завидовал жителям Владивостока.
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Ответ Сергей Гуцол
Благо есть пару дней на восстановление, к следующему матчу будет свежим
Откуда пару дней? Разве не через день матч, как всегда?
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Ответ Сергей Гуцол
Благо есть пару дней на восстановление, к следующему матчу будет свежим
Какие пару дней? Ему играть уже в субботу
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Ответ ProLL
Откуда пару дней? Разве не через день матч, как всегда?
как всегда, в субботу
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Русофобы проклятые заставили нашего пацана до утра играть.
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Такое ощущение, что Даня в и Плейстешен 5 в интернете до четырёх утра играл, он же это очень любит )))
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Ответ Максим Катебо
Может и верное, но без практики он был в сете от того, чтобы абсолютно оподливиться на шлеме…все таки шлем в карьере топа важнее, чем защита очков
Согласен ) но если он не защитит их, то можно вылететь из топ5, а то и еще ниже. И потом на турнирах будут сложные сетки.
Ну посмотрим, попробовал в этом году без практики, надеюсь не рассыпется )
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Ответ Максим Катебо
Финну надо было ковать железо пока горячо, с Даней, который разыгрался, очевидно, ловить ему нечего. Ну и косяк Медведева, решение не играть пре-турик перед АО, думаю отсутствие соревновательной практики могло сказаться. Видно было по началу особенно, что Медведев еще просто на пляже, а Эмиль в игре. Будет уроком значит.
Сииеру и Алькарасу это не мешает выигрывать круг за кругом, они тоже начали играть в 2024 году только на шлеме в Австралии, так что это демагогия и не более)))
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Пусть завтра и утро будет мудренее и для Дани успешно сложится матч с Феликсом.
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Молодец Медвед, а финн знатно посыпался, запал иссяк
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