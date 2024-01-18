Медведев и Руусувуори доиграли в 3:40 ночи по Мельбурну
Во втором круге Australian Open Даниил Медведев обыграл Эмиля Руусувуори – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0.
Встреча началась в 23:17 по местному времени, а завершилась – в 3:40.
Матч длился 4 часа 23 минуты.
Самое позднее окончание матча на Australian Open – 4:33 утра. В 2008-м Ллейтон Хьюитт и Маркос Багдатис играли до этого времени.
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Так и получилось
Золотое правило - когда игра не клеится, нужно просто терпеть. А Данька в этом собаку съел
Там не будет времени на отдых
Но пока Медведев выглядит как то вяло.
Медвед после этого матча тупить должен меньше.
Кстати, как он круто по-английски говорит.
Это не карасик со своим "олль"
Можно было бы и попробовать на Шлеме хорошо выступить, чтобы дальше иметь право на ошибку.
Правда, не обязательно защищать прям все. Главное, из топ-4 не вывалиться. Даже если Синнер обгонит, не так страшно...А 5-6 места от Даниила прилично отстают, так что надо защитить процентов 60-70 в феврале-мае и будет вполне норм.
Ну посмотрим, попробовал в этом году без практики, надеюсь не рассыпется )