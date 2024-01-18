Медведев и Руусувуори доиграли в 3:40 ночи по Мельбурну

Во втором круге Australian Open Даниил Медведев обыграл – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0.

Встреча началась в 23:17 по местному времени, а завершилась – в 3:40.

Матч длился 4 часа 23 минуты.

Самое позднее окончание матча на Australian Open – 4:33 утра. В 2008-м и играли до этого времени.

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