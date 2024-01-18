Шан Цзюньчэн о матче с Алькарасом: «Как вы и сказали с сарказмом – будет просто»

Шан Цзюньчэн поделился ожиданиями от матча с Карлосом Алькарасом.

18-летний китаец обыграл Самита Нагала со счетом 2:6, 6:3, 7:5, 6:4 и вышел в третий круг Australian Open.



– В следующем круге вас ждет Карлос Алькарас. Очень просто.



– (улыбается).



– Что вы думаете о его игре?



– Все, как вы и сказали с сарказмом – будет просто (улыбается).



Он один из лучших в туре. Я наблюдал за его игрой весь год. В 2023-м у него были потрясающие матчи на «Больших шлемах», он далеко проходил.



У меня невысокие ожидания. Я ничего не жду, кроме классных болельщиков на арене Рода Лэйвера или, может быть, Маргарет [корт]. Зависит от того, куда поставят. Буду просто наслаждаться каждым розыгрышем, каждым моментом там и попытаюсь чему-то научиться.



Он немного старше меня, но уже один из лучших игроков в туре. Так что будет здорово. Я собираюсь повеселиться.

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