Шан Цзюньчэн о матче с Алькарасом: «Как вы и сказали с сарказмом – будет просто»
Шан Цзюньчэн поделился ожиданиями от матча с Карлосом Алькарасом.
18-летний китаец обыграл Самита Нагала со счетом 2:6, 6:3, 7:5, 6:4 и вышел в третий круг Australian Open.
– В следующем круге вас ждет Карлос Алькарас. Очень просто.
– (улыбается).
– Что вы думаете о его игре?
– Все, как вы и сказали с сарказмом – будет просто (улыбается).
Он один из лучших в туре. Я наблюдал за его игрой весь год. В 2023-м у него были потрясающие матчи на «Больших шлемах», он далеко проходил.
У меня невысокие ожидания. Я ничего не жду, кроме классных болельщиков на арене Рода Лэйвера или, может быть, Маргарет [корт]. Зависит от того, куда поставят. Буду просто наслаждаться каждым розыгрышем, каждым моментом там и попытаюсь чему-то научиться.
Он немного старше меня, но уже один из лучших игроков в туре. Так что будет здорово. Я собираюсь повеселиться.
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