Шан Цзюньчэн о матче с Алькарасом: «Как вы и сказали с сарказмом – будет просто»

Теги Australian Open ATP Карлос Алькарас Шан Цзюньчэн Теннис

Шан Цзюньчэн поделился ожиданиями от матча с Карлосом Алькарасом.

18-летний китаец обыграл Самита Нагала со счетом 2:6, 6:3, 7:5, 6:4 и вышел в третий круг Australian Open.

– В следующем круге вас ждет Карлос Алькарас. Очень просто.

(улыбается).

– Что вы думаете о его игре?

– Все, как вы и сказали с сарказмом – будет просто (улыбается).

Он один из лучших в туре. Я наблюдал за его игрой весь год. В 2023-м у него были потрясающие матчи на «Больших шлемах», он далеко проходил.

У меня невысокие ожидания. Я ничего не жду, кроме классных болельщиков на арене Рода Лэйвера или, может быть, Маргарет [корт]. Зависит от того, куда поставят. Буду просто наслаждаться каждым розыгрышем, каждым моментом там и попытаюсь чему-то научиться.

Он немного старше меня, но уже один из лучших игроков в туре. Так что будет здорово. Я собираюсь повеселиться.

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3 комментария
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Парень на позитиве, глядишь и получится💪‼️
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Этот китаец сам не подарок) но Карлитос будет работать, пожелаю ему 3 рабочих сета)
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Алькарас против Шанг Цунга будет интересно. Впервые Алькарас будет играть в роли опытного игрока против перспективного юнца, а не наоборот.
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