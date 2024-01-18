Зверев выиграл 400-й матч в карьере

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев вышел в третий круг Australian Open.

Он за четыре с половиной часа обыграл 160-ю ракетку мира Лукаша Кляйна – 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(5), 7:6(10-7).

Эта победа стала для Зверева 400-й на уровне ATP.

Он четвертый немецкий игрок, который добрался до этой отметки в Открытой эре. Ранее это сделали Борис Беккер, Томми Хаас и Филипп Кольшрайбер.

Теперь Зверев поборется с Алексом Микельсеном.

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