Зверев 20-й раз выиграл пятисетовый матч

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Лукаш Кляйн Теннис

Шестая ракетка мира Александр Зверев во втором круге Australian Open обыграл Лукаша Кляйна – 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(6), 7:6(10-7).

Зверев 20-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч (при 10 поражениях). Он впервые победил на ТБШ на решающем тай-брейке. До этого он провел один такой – в финале US Open-2020.

Кроме того, Зверев 11-й раз отыгрался с 1:2 по сетам.

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3 комментария
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Кляйн в четвертом сете имел 100-процентный скрытый маич-болл, осталось мяч в корт положить , но он всадил мяч в аут...

да, уж, вспоминать будет этот мяч наверно парень в страшном сне...
+9
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+9
У ветерана Nо1е 49 сыграно 5-сетовиков за карьеру, у Рафика 39. Оба застали времена, когда финалы Мастерсов играли в Во5. И на КД с таким форматом сыграли больше.
У Шурика, который младше на 10-11 лет, уже 30.
Зверёк, чё))))
+2
-2
0
С днарями по 5 сетов мучается, потому что сам днарь..😁
+1
-1
0
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