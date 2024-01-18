Зверев 20-й раз выиграл пятисетовый матч

Шестая ракетка мира во втором круге Australian Open обыграл Лукаша Кляйна – 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(6), 7:6(10-7).

Зверев 20-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч (при 10 поражениях). Он впервые победил на ТБШ на решающем тай-брейке. До этого он провел один такой – в финале US Open-2020.

Кроме того, Зверев 11-й раз отыгрался с 1:2 по сетам.

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