Зверев о победе над Кляйном за 4,5 часа: «Я бы с большей радостью победил за полтора часа, но что поделать?»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Лукаш Кляйн Теннис

Александр Зверев прокомментировал камбэк во втором круге Australian Open.

Он в пяти сетах обыграл 160-ю ракетку мира Лукаша Кляйна – 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(5), 7:6(10-7). Матч длился четыре с половиной часа.

«Я бы с большей радостью победил за полтора часа, но что поделать? Соперник играл невероятно, вколачивал каждый мяч с обеих сторон. Очень часто я не знал, что мне делать.

Если честно, наверное, сегодня он заслужил победу больше меня. Но в теннисе так бывает. Я рад, что прошел дальше. А его рейтинг не отражает его уровень».

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5 комментариев
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Очередные героические пять сетов и почти пять часов с ноунеймом, а потом это на поздних стадиях Звереву выходит боком
+7
0
+7
Ответ as009595@icloud.com
Очередные героические пять сетов и почти пять часов с ноунеймом, а потом это на поздних стадиях Звереву выходит боком
Точно, уже на протяжении многих лет проблема Зверева на шлемах - неумение быстро закрывать слабых соперников
+4
0
+4
Ответ as009595@icloud.com
Очередные героические пять сетов и почти пять часов с ноунеймом, а потом это на поздних стадиях Звереву выходит боком
Я смотрел игру урывками, но все-таки, наверное, в целом больше половины матча посмотрел - Кляйн очень круто играл.
+2
0
+2
4 сет, 4:4, 30:40 на подаче Зверева, Кляйн с центра корта сделал невынужденную, если бы попал, как это делал на протяжении всего матча - этого интервью бы не было
+2
-1
+1
Ответ Перешёл Рубикон
4 сет, 4:4, 30:40 на подаче Зверева, Кляйн с центра корта сделал невынужденную, если бы попал, как это делал на протяжении всего матча - этого интервью бы не было
Если бы да как бы..
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