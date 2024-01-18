Зверев о победе над Кляйном за 4,5 часа: «Я бы с большей радостью победил за полтора часа, но что поделать?»

Александр Зверев прокомментировал камбэк во втором круге Australian Open.

Он в пяти сетах обыграл 160-ю ракетку мира Лукаша Кляйна – 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(5), 7:6(10-7). Матч длился четыре с половиной часа.

«Я бы с большей радостью победил за полтора часа, но что поделать? Соперник играл невероятно, вколачивал каждый мяч с обеих сторон. Очень часто я не знал, что мне делать.

Если честно, наверное, сегодня он заслужил победу больше меня. Но в теннисе так бывает. Я рад, что прошел дальше. А его рейтинг не отражает его уровень».

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