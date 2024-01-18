Зверев о том, будет ли присутствовать на слушаниях по обвинениям в насилии: «Понятия не имею. Это в мае»

Александр Зверев пока не знает, будет ли присутствовать на слушаниях в Германии.

Ему предстоит разбирательство по обвинениям в насилии, выдвинутым бывшей девушкой Брендой Патеа.

Первый вопрос от журналистов на послематчевой пресс-конференции немца был посвящен этому делу.

Сегодня Зверев обыграл 160-ю ракетку мира Лукаша Кляйна – 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(5), 7:6(10-7).

– Что касается предстоящего судебного процесса, вы планируете присутствовать лично?

– Ого. Вот это вопрос. Я только что отыграл четыре часа сорок минут. Если честно, это не тот вопрос, который я хотел бы услышать в первую очередь.

Понятия не имею. Это в мае, – сказал Зверев.

После этого пресс-конференция завершилась.

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