Зверев о том, будет ли присутствовать на слушаниях по обвинениям в насилии: «Понятия не имею. Это в мае»
Александр Зверев пока не знает, будет ли присутствовать на слушаниях в Германии.
Ему предстоит разбирательство по обвинениям в насилии, выдвинутым бывшей девушкой Брендой Патеа.
Первый вопрос от журналистов на послематчевой пресс-конференции немца был посвящен этому делу.
Сегодня Зверев обыграл 160-ю ракетку мира Лукаша Кляйна – 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(5), 7:6(10-7).
– Что касается предстоящего судебного процесса, вы планируете присутствовать лично?
– Ого. Вот это вопрос. Я только что отыграл четыре часа сорок минут. Если честно, это не тот вопрос, который я хотел бы услышать в первую очередь.
Понятия не имею. Это в мае, – сказал Зверев.
После этого пресс-конференция завершилась.
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Однако же, не унимаются. Кто-то явно дал команду "фас!" И эти кто-то явно из АТР, больше некому.