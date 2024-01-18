Пол о победе над Дрэйпером: «У него был затяжной первый круг, так что я должен поблагодарить Маркоса Гирона»

Теги Australian Open ATP Маркос Гирон Томми Пол Джек Дрэйпер Теннис

Томми Пол прокомментировал победу над Джеком Дрэйпером.

Пол обыграл британца во втором круге Australian Open – 6:2, 3:6, 6:3, 7:5. До этого Дрэйпер три с половиной часа играл с Маркосом Гироном.

«Мне нужно было взять реванш. На прошлой неделе он довольно крупно меня обыграл (6:1, 6:4 в Аделаиде – Sports.ru). Я знал, что сегодня должен кое-что поменять. Я знал, что должен как можно дольше продержать его на корте. У него был затяжной первый круг, так что я должен поблагодарить Маркоса Гирона (улыбается)», – сказал Пол в интервью на корте.

Теперь Пол поборется с Миомиром Кецмановичем, который сегодня три с половиной часа играл пятисетовик с Яном-Леннардом Штруффом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий