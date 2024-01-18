Пол о победе над Дрэйпером: «У него был затяжной первый круг, так что я должен поблагодарить Маркоса Гирона»

Томми Пол прокомментировал победу над Джеком Дрэйпером.

Пол обыграл британца во втором круге Australian Open – 6:2, 3:6, 6:3, 7:5. До этого Дрэйпер три с половиной часа играл с Маркосом Гироном.

«Мне нужно было взять реванш. На прошлой неделе он довольно крупно меня обыграл (6:1, 6:4 в Аделаиде – Sports.ru). Я знал, что сегодня должен кое-что поменять. Я знал, что должен как можно дольше продержать его на корте. У него был затяжной первый круг, так что я должен поблагодарить Маркоса Гирона (улыбается)», – сказал Пол в интервью на корте.

Теперь Пол поборется с Миомиром Кецмановичем, который сегодня три с половиной часа играл пятисетовик с Яном-Леннардом Штруффом.

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