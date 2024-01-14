Саккари о победе над Хибино: «На трех последних «Шлемах» я трижды проигрывала в первом круге, так что в эмоциональном плане для меня был трудный матч»

Мария Саккари прокомментировала победу над Нао Хибино на старте Australian Open.

Она выиграла 6:4, 6:1 и прервала серию поражений на турнирах «Большого шлема».

«На трех последних «Шлемах» я трижды проигрывала в первом круге, так что в эмоциональном плане для меня сегодня был трудный матч. Рада, что правильно выполнила свою работу и провела хороший второй сет».

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